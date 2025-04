Nem eladó a SPAR, de már gondolkoznak az árrésstop miatt a B terven

eredmény;Spar;árrésstop;

2025-04-11 13:20:00 CEST

Amennyiben az intézkedés május végével kifut, akkor az eredeti terveik szerint haladnak tovább.

A Spar Magyarország tavaly 1111,6 milliárd forint forgalmat bonyolított, ami 4,8 százalékos növekedést jelent a 2023. évihez képest – tette közzé tegnap sajtótájékoztatón a vállalat gazdálkodásának eredményét. Heiszler Gabriella, a társaság elnök-ügyvezető igazgatója jelezte, ahogy a megelőző évben, úgy 2024-ben is veszteségesek voltak, ennek mértékéről azonban nem mondott konkrétumokat. A Spar üzletek száma egyébként minden eddigi rekordot megdöntött, a hálózat 652 egységből állt tavaly – mondta Heiszler Gabriella.

A cég számára az árrésstop havi szinten 1,5 milliárd forint kiesést jelent. Tisztában vannak azzal, hogy a kormány célja az intézkedéssel az infláció csökkentése, ezt értik és el is fogadják – mondta –, és ennek érdekében nem is terhelik rá a kieső bevételt az árrésstop alá nem eső egyéb termékekre. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az infláció alakulásáért nem a kiskereskedelmi szektor a felelős, hanem egy teljes termékpálya. Éppen ezért a beszállítókkal az intézkedés hatására már meg is kezdték az egyeztetéseket, hogy az árrésstopnak a terheit ők is vállalják.

Ezt ugyanis egyebek mellett a termelőknek és a szállítóknak is viselniük kell. Ehhez hozzátette, hogy számos veszteséges társaság van a kiskereskedelmi szektorban, s aki nem az, annak a nyeresége sem túlságosan tetemes, ez a beszállítói oldalon nem egészen van így

– mondta Heiszler Gabriella.

A Népszava azon kérdésére, hogy az ágazatot illetően – ismerve a kormány kimondott és ki nem mondott szándékait – felmerült-e az elmúlt évben a vállalat vagy annak valamilyen arányú tulajdonrészének eladása, illetve a közeljövőben elképzelhetőnek tart-e olyan szituációt, hogy egy ilyen terv komolyan asztalra kerüljön, a cégvezető úgy reagált, hogy ebben a tekintetben ő is csak alkalmazott. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a Spar a kelet-közép-európai régióban egy egységként tekint a hálózatára. Ezen szemlélet mellett kitartanak, mert véleményük szerint így tud megfelelően működni a cég.

Az aktualitásokat folytatva Heiszler Gabriella megjegyezte, hogy ha az árrésstop május végével kifut, akkor az eredeti terveik szerint haladnak tovább.

Amennyiben nem, akkor már gondolkoznak a B terven.

Az erre való felkészülésnek már részét jelentik az említett, beszállítókkal való tárgyalások. Emellett felülvizsgálják a marketingköltéseket. A tervek része a munkaerőköltségek alakítása is, ám egyértelműen kijelentette, hogy leépítést nem terveznek. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a távozó munkatársak helyére – akik nyugdíj vagy egyéb más okból maguk távoznak – nem vesznek fel újakat.

Az ügyvezető a terveik kapcsán elmondta, hogy a hálózatukban több mint 300 franchise-partnerüzletük van. Ezen üzletek forgalma 2024-ben megközelítette a 166 milliárd forintot. Ez a megoldás a Spar számára érdemi lehetőségeket tartalmaz. A fejlődés ebbe az irányba lehet hatékony. Franchise-partnerek révén szeretnének ugyanis eljutni nagyobb falvakba és kisebb városokba, ahol még nincsenek jelen üzlettel. Ezen tervek következményeként a cégvezető szerint 2025. év végére már több franchise-üzletük lesz, mint saját tulajdonban lévő.