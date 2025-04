Hiába hízeleg Donald Trumpnak az Orbán-kormány, a Fehér Ház jelezte, Magyarország nem kap kivételt a vámháborúban

Európai Unió;Orbán-kormány;Donald Trump;vámháború;

2025-04-11 12:31:00 CEST

Az Európai Uniót egyetlen blokként kezeli.

Az Orbán-kormány egészen szürreális szintre emelte a Donald Trump iránti rajongását, amikor is egyedüli uniós tagállamként azt sem támogatta, hogy az Európai Unió viszontvámokat vezessen be az amerikai elnök által indított, Magyarországnak is közvetlen kárt okozó vámháborúra. Pedig az EU azóta látszólag célt ért, ugyanis a blokk és az Egyesült Államok ideiglenesen kölcsönösen felfüggesztették a vámintézkedéseket. Ugyanakkor Donald Trump a The Guardian beszámolója alapján azt is egyértelművé tette: Magyarország semmilyen különleges bánásmódra nem számíthat, ugyanazok az eljárások vonatkoznak rá, mint az EU többi tagállamára.

A tudósítás szerint Trump csütörtöki kabinetülésén tette egyértelművé az Európai Unió vonatkozásában, hogy bár minden ország különböző, az EU-t egyetlen blokként kezelik a vámháborúban. „Nagyon kemények voltak, de nagyon okosak is” – mondta az amerikai elnök, felidézve, hogy a blokk megtorló vámokat jelentett be, de mégis meg tudtak egyezni, aminek Trump szerint az volt az oka, hogy az EU nem akart egy olyan vámcsatába belemenni Washingtonnal, miként azt Kína tette.

Közben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt magyarázta, nem látott semmi szokatlant a részvények csütörtöki zuhanásakor. Az inflációs számok szerinte jók voltak, az olaj ára csökkent, a kötvénypiac pedig „sikeres” – értékelt.

Az Orbán-kormány korábban többször is utalt rá, hogy előnyös pozíciókat remél a Trumpnak való látványos hízelgésből, és az amerikai elnök eddig bármilyen, EU-ellenes lépést jelentett be, annak felelősségét a magyar kabinet azonnal rákente Brüsszelre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például valótlanul azt állította, hogy az EU képviselői nem ültek le tárgyalni az amerikai adminisztrációval, miközben Brüsszel már felajánlotta, hogy a kétoldalú kereskedelem legyen vámmentes – ezt az elképzelést egyébként Elon Musk, a Trump-adminisztrációban szerepet vállaló, majd hátrébb lépő tech-milliárdos is támogatta volna, Donald Trump azonban nem elégedett meg vele.

Szijjártó Péter hasonló pofonba szaladt bele akkor, amikor az EU-ra kivetett vámokat egyebek közt az Orbán-kormány korrupciójával indokló amerikai jelentés mögött azonnal David Pressman volt amerikai nagykövetet vélte felfedezni, mire a Fehér Ház csakhamar tisztázta, hogy szó sincs ilyesmiről. A magyar kabinet várakozásaival ellentétben egyelőre Rogán Antal propagandaminisztert sem sikerült leszedetni az amerikai szankciós listáról, amelyre a tárcavezető még valóban David Pressman közreműködése révén került fel.