Száj- és körömfájás: Nagy István szerint nincs újabb megbetegedés

járvány;fertőzés;Nagy István;száj- és körömfájás;

2025-04-11 14:39:00 CEST

Az agrárminiszter szerint szombatra befejeződhet a fertőzött telepek mentesítése.

Nincs újabb megbetegedés, tovább folytatódik a védekezés a ragadós száj- és körömfájás vírussal szemben – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón csütörtökön Mosonmagyaróváron.

A tárcavezető elmondta, hogy változatlanul négy telep érintett a betegségben, amelyeken tovább zajlanak a mentesítési és fertőtlenítési munkák. A darnózseli és dunakiliti telepeken folyamatos az állatok leölése, a telepek mentesítésében és a védekezésben továbbra is részt vesznek az állategészségügyi szakemberek, rendőrök, katasztrófavédők és katonák.

Összehangolt munka folyik a betegség feltartóztatása érdekében – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy szombatra befejeződhet a telepek mentesítése. A négy állattartó telep 10 kilométeres körzetében és országos viszonylatban is célzott intézkedések vannak érvényben annak érdekében, hogy a vírus továbbterjedésének esélyét minimalizálják.

Nagy István kiemelte: megfeszített erővel zajlik a járványügyi nyomozás, az elsődleges információk szerint nem zárható ki, hogy mesterségesen hozták létre a száj- és körömfájás vírust, ami komoly kérdéseket vet fel. A vírus eredetét laboratóriumban vizsgálják.

A kártalanításról kormányrendelet jelenik meg a közeljövőben, az állami kártalanítási rendszer a gazdaságokat ért károkat jelentős mértékben fedezi – mondta. Az agrárminiszter szerint egyetlen egy sertéstelep sem fertőződött meg a ragadós száj- és körömfájás vírussal.

Magyarországon ötven év után egy hónappal ezelőtt jelent meg a rendkívül ragályos, ám az emberre veszélytelen száj- és körömfájás. A fertőzés Kisbajcson ütötte fel a fejét, majd Szlovákiát is elérte, az ország pedig több határátkelőhelyet is lezárt, ahogy Ausztria is. A legfrissebb kormányzati tájékoztatás szerint nagyjából 11 ezer állat érintett.

Ahol igazolják a fertőzést, ott az állomány teljes felszámolására került sor a járvány megfékezéséért, ami hatalmas károkat okoz a mezőgazdaságnak. Gulyás Gergely volt az, aki először állította azt a csütörtöki Kormányinfón: nem zárható ki, hogy a száj- és körömfájás vírus nem természetes úton jött létre, hanem mesterséges úton, egy kémcsőben állíthatták elő, noha ennek esély Kemenes Gábor virológus szerint a nullához tendál.