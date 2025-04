Árat emelnének a hústermelők, de az Orbán-kormány üzent, máris beavatkozással fenyeget

élelmiszeripar;áremelés;húsipar;száj- és körömfájás;

2025-04-09 21:07:00 CEST

Az állami piacbefolyásoló intézkedések azonban most is nagy gondot okozhatnak az szektornak.

Ha sikerül megakadályozni, hogy a ragadós száj- és körömfájás betegség tovább terjedjen, akkor a hazai húsárak továbbra is az európai, azaz német húsárakat követik majd – mondta Éder Tamás a Magyar Húsiparosok Szövetség társadalmi elnöke, a szervezet húsvét alkalmával tartott sajtótájékoztatóján a Népszava kérdésre. Előadásban ide vágóan hozzátette, hogy az elmúlt évben is ez volt a tendencia, a magyar vágóhídi árak folyamatosan csökkentek, követve a nemzetközi trendet. Az Európai Unióban az elmúlt év során a sertés vágóhídi belépési ára kilogrammonként 2,2 euróról 1,72 euróra esett.

Ez a tendencia a hazai feldolgozott termékek árában is észrevehető volt. A virsli átlagos fogyasztói ára tavaly decemberben például 3030 forint volt kilogrammonként, ami elmarad az egy évvel korábbi 3130 forinttól. A szárazkolbász ára ugyanezen idő alatt 5860 forintról 5760 forintra csökkent. A KSH által figyelt kosárban az áremelkedések is igen mérsékeltek voltak, hiszen például a rövidkaraj esetében kilogrammonként mindössze 20 forintos növekedés volt mérhető, így az 2630 forint volt 2024 decemberében. Az olaszfelvágott esetében pedig a tavaly év végi 3160 forintos kilónként átlagár alig 50 forintos emelkedés. Ezek fényében Éder Tamás hangsúlyozta, hogy nem a húsipar volt az, amelyik az elmúlt időszakban sokat emlegetett élelmiszerinflációt pörgette.

Az állami piacbefolyásoló intézkedések azonban most is nagy gondot okozhatnak az szektornak. Az európai árak ugyanis az elmúlt két hét alatt jelentősen, 13 százalékkal emelkedtek. Mindez azt jelenti, hogy a gazdaságoknak most emelniük kellene az átadási áraikat, hiszen tetemes alapanyagár-emelkedés tapasztalható. A kormányzati oldalról azonban megüzenték, hogy tartózkodjanak ettől, különben ezen a területen is állami beavatkozás következik. Ha a növekvő költségeket nehéz vagy nem is lehet beépíteni az átadási árakba, akkor jövedelmezőségi gondokkal szembesülnek a termelők – hangsúlyozta Éder Tamás. Hozzátette: az állami intézkedések piaczavaró hatása velünk él, és a korábbi központi intézkedések, az ársapka alatti történéseket figyelembe véve szinte bizonyos, hogy most is ugyanazt lehet majd látni, mint akkor, azaz az import termékek aránya megnő. Ezt pedig kifejezetten aggodalommal figyelték és vélhetően figyelik majd újra a hazai húsipar szereplői – tette hozzá.