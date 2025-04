Orbán Krisztián: Ez már nagyon úgy hangzik, mint a 80-as évek

költségvetési hiány;Orbán Viktor;gazdaságpolitika;Donald Trump;Pogátsa Zoltán;vámháború;

2025-04-14 19:48:00 CEST

A közgazdász végzettségű, magát azonban inkább közgondolkodóként meghatározó Orbán Krisztián és Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat második részében a többi között arra kereste a választ: hol vannak a jelenlegi kormányzat gazdasági korlátai és milyen mutatók jelzik az összeomlást.

Kényszerpályán van az Orbán-kormány, az alaphelyzet sokkal nehezebb, mint 2010 óta bármikor. A költségvetés és az egész magyar állam mozgástere annyira szűkült, hogy a hagyományos eszközök, például állampapírok magas kamattal történő kibocsátása, egyszerűen túl kockázatosak – véli Orbán Krisztián, aki szerint a költségvetési hiány mértéke az egyik nagy kérdés a kormány jövője szempontjából. A játéktér ugyanis sokkal kisebb, mint korábban volt, az általános kockázati szint Trump áldásos tevékenysége miatt megnőtt a világban. Ez pedig egy olyan, egyébként is kockázatosabb helyzetben lévő országnak, mint Magyarország, nem jó hír, mert megnehezíti az esetleg óriásira növő költségvetési hiány finanszírozását.

A közgazdász végzettségű, magát azonban inkább közgondolkodóként meghatározó Orbán Krisztián és Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat második részében a többi között arra kereste a választ: hol vannak a jelenlegi kormányzat gazdasági korlátai és milyen mutatók jelzik az összeomlást.

Orbán Krisztián úgy látja: ha a hiányt külföldről, a hírekben most szóba került 10 milliárd eurós hitelből kell megfinanszírozni, akkor a magyar államadósság devizatartalma fölmegy 35-40 százalékra és sokkal kockázatosabbá válik. Emiatt bekövetkezhet egy hitelminősítési leértékelés, ami az egyébként is kockázatosabb környezetben „gyorsan megcsapja” a forintot, de még hitelminősítői leértékelés nélkül is komoly nyomást helyez a forintra. Márpedig a forint közvetlenül befolyásolja a választók biztonságérzetét. Ebben a helyzetben pedig az a kérdés, melyiknek lesz nagyobb hatása: a forint jelentős gyengülésének vagy „egy 16. havi nyugdíj” kifizetésének?

A közgazdász arról is beszélt: semmi olyan beruházás nincs, amely érzékelhető gazdasági hasznot hozna 2026-ra, ezért olyan költésre van szükség, amit az emberek nagyon hamar a zsebükben éreznek, vagyis az jó eséllyel a fogyasztást kell, hogy ösztönözze. Tehát akkor arról beszélünk: potenciálisan a hitelfelvétel azt szolgálja, hogy az emberek a választásokig többet tudjanak fogyasztani. Ez meg már nagyon úgy hangzik, mint a 80-as évek - mondta.

Donald Trump vámháborúja kapcsán úgy vélte: ami történik a világban, az totál káosz, de óriási lehetőségeket is megnyit. Az, hogy a vámemelés dollárgyengülést hozott, amikor minden létező modell szerint erősödést kellett volna hoznia, azt mutatja, hogy potenciálisan meginghatott a dollár világpénz jellegébe vetett hit. Hosszú idő után sok emberben felmerült: jó ötlet-e, hogy minden alapja a dollár, ha a dollárral kapcsolatos döntések egy a feladatra intellektuálisan nyilvánvalóan alkalmatlan társaság kezében vannak.