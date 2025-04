Újra földi pokollá vált a Gázai övezet a Vöröskereszt szerint

WHO;Izrael;Hamász;Gázai övezet;leállás;Nemzetközi Vöröskereszt;humanitárius segélycsomagok;

2025-04-11 22:11:00 CEST

Csaknem másfél hónapja nem érkeznek segélyszállítmányok a palesztin enklávéba, a folytatódó Izraeli támadások közepette a kórházi készletek kifogyóban vannak.

Nem jutnak vízhez, áramhoz, élelemhez az emberek a Gázai övezet jelentős részén, a humanitárius helyzet következtében a palesztinok lakta terület földi pokollá vált – fordult a közvéleményhez, a világhoz pénteken Mirjana Spoljaric, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke a Reuters szerint. A vezető emlékeztetett, az enklávéba március 2. óta nem érkezett segélyszállítmány, amikor is Izrael megakadályozta a teherautók belépését, a tűzszüneti tárgyalások megfeneklettek, és az izraeli hadsereg március 18-án újra kezdte a pusztító támadásait.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szerint az antibiotikumok és a vérzsákokból is egyre kevesebb áll rendelkezésre, a Gázai övezet 36 kórháza közül huszonkettő csak minimális mértékben működik. Eközben a Vöröskereszt már saját ottani működését is veszélyesnek minősítette. Mirjana Spoljaric azonnali tűzszünetre szólított fel a Hamász által fogva maradt túszok felszabadításáért és a Gázában élők humanitárius katasztrófájának megelőzéséért.

Az izraeli külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy a tűzszünet 42 napja alatt 25 ezer segélyszállító teherautó lépett be Gázába, de a tárca szerint a Hamász a segélyt „háborús gépezetének újjáépítésére használta fel”. Ezt az érintettek tagadták, és most a Vöröskereszt kényszerűen állapította meg, hogy a kórházi készletek kifogyóban vannak, a helyzet kritikus.