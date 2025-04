hídfoglalás;

2025-04-13 15:46:00 CEST

Hangosan és haragosan tüntetni nem kell félnetek...

Több tízezer ember hónapokig tartó utcai jelenléte sem lenne garancia arra, hogy az Orbán-rendszer meghátrál, és visszavonja a gyülekezési törvény szigorítását (vagyis: a Pride betiltását). Az Orbán-rezsim eddig kizárólag akkor lépett vissza (netadó-demonstráció) vagy hátra (népszavazási kezdeményezés a vasárnapi boltzárról) az akaratától, ha nem érezte maga mögött (vagy propagandával előállíthatónak) a többséget (ez a populizmus alfája), vagy legalább az ország szűk felét. Amiből eddig rendre kétharmadot matekoztak ki. Most hazugságkampány nélkül is vélhető, hogy a választók sokasága által „bőrtangások blaszfémiájaként” azonosított Pride (jóval több annál) nem élvez elsöprő többséget (a „kevesebben tiltanák be, mint nem” aránypárban nincs meg a harcos szembeszegülés). De ez ügyben nem is többség kell a Fidesznek, hanem Magyar Péter megosztó kiállása, amivel csillapodhatna a Tisza sodrása. Persze a rogáni debilvideó és az Origo-hangulat (mondjuk: „Magyar a gyermekmegrontó homárok pártját fogja”) így is meglesz.