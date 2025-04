Heti abszurd: A bosszú

bosszú;Heti abszurd;

2025-04-13 10:14:00 CEST

– Ez az, Donald, istenkirály vagy! – lelkendezett az amerikai elnök titkos tanácsadója, nevezzük a Hangnak, anyja neve: Narcis P. Disord, és elégedetten nézte az S&P 500 történelmi lejtmenetét. – Minden terv szerint halad!

– Így igaz! Úgy halad! Most jól megnyuvasztom a kutyafattyait! Ebből akár közgazdasági Nobel is lehet, közvetlenül a békedíj után. Mennyi is az út Stockholmból Oslóba az Air Force One-nal? Átérek vajon?

– Átérsz, egyetlen drága barátom, te csodálatosan ragyogó géniusz, te! Átérsz bizony! Nélküled hogy is kezdhetnék el a szellemi mérhetetlenségedet és a fantasztikus világörökségedet kellően kidomborító ceremoniális rajongás himnuszát! – duruzsolt a Hang megnyugtatóan.

– Hadd el, te! Olyan kedves vagy mostanában! Bezzeg 2021-ben órákra magamra hagy-tál a tévészobában, amikor arra a puhapöcs Mike-ra ráborították a Capitoliumot a gyengéd nacionalista hazafiak, az elcsalt választás eredményének vitatása jogos eszközével!

– Ott voltam én, csak elnyomták az aggódó hangomat a kételyek, amelyektől mindig óvtalak! Sose kételkedj magadban, Donny! Melyik busás hasznot hozó ingatlanüzletnél érezted hasznát a kételyeknek? Ugye-ugye! Toltad bele a pacekba a dealt, és blöfföltél, akárha nem lenne holnap. Csodádra jártam már akkor is… – mondta a Hang, anyja neve Narcis P. Disord, és elpirult, ami a mélynaran-cselnökön is kiütközött. Vérnarancsnak nevezi a kolorológia-tudomány.

– Elnök úr! Magyarországról hívják – reccsent meg a hangszóró a jókora tükör fölött. Igazából egy nagy tükör volt a 47. közvetlen székelési környezete.

– Kapcsolja a toalettszalonba, Stacey cica! – mondta az elnök, és jelentős hátsóját rácuppantotta a Nagy Fehér Főnökre. Így becézte a prezidenciális klotyót hatéves kora óta. Már akkor elhatározta, hogy vagy elnök lesz, vagy a keleti part kokainbárója. Akkor még nem tudta, melyik keres jobban, később nagyobb (77,4% – 22,6%) túlélési esélyt látott az elnökségben. Közülük eddig csak négyet tettek el láb alól.

– Miszter prezident! – csattant össze két boka a pannon vonalvégen fájdalmasan. Szissz.

– Victor from Bucharest! How are you, my old hungry friend!

– Elnök uram, nem is tudom, hogy mondjam, Tónival sikerült-e dűlőre jutnotok?

– Sűrű év ez, Vic. Valami más?

– Hát, hogy is mondjam csak, tudod, tavasszal jóhír-kampányt indítottunk, és csupa rossz hírt kell kezelnünk. A repülőrajtunk, hogy is mondjam csak, elég csehül áll.

– Andrej nyert, tényleg? Fogadd az őszintémet!

– Nem úgy állunk csehül, hanem hogy rosszul állunk, de nagyon.

– Mire gondolsz?

– Most közöltétek egy 397 oldalas tanulmányban, hogy az USA cégei aggódnak a közbeszerzéseink miatt, mert nem átláthatók, és a helyi és más EU-n kívüli szereplőknek kedveznek, például még Kínának is.

– Hát ez tényleg nem szép, haver!

– Donald, az ég szerelmére, te vagy az?

– Valóban más ember vagyok, az egyszer biztos – nyögött embereset a 47. –, de a tények makacs dolgok. A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot.

– Az egyszer biztos, hölgyeim és uraim, hogy így fogalmaz az amerikai kormányzat vámtarifákat megokoló tanulmánya – köhintett a pannon legény, és megint –, de nekünk ez a néhány mondat felért egy gyomorba rúgással.

– A nyomor magasra rúg valóban – törölt ki egy könnycseppet a szeméből a 47. – Nem hat ez a nyomorult Stadalax – guvadt a szeme igen nagyon, s halkan az orra alá mormogott.

– Petiminiszter alig tudott kitalálni valami képtelenséget! Azt mondta, hogy Pressman exnagykövet diktálta ezt a részt – mondta bizonytalanul a férfi, aki sosem volt bukaresti, viszont aggasztotta az osztrák közgazdasági kutatóintézet jelentése, miszerint Mexikó, Kanada, Japán, Szlovákia és Dél-Korea után Magyarország exportjára jelenti a legnagyobb veszélyt a vámháború.

– Ha-ha-ha-ha, tényleg ezt mondta… – könnyebbült meg hangos röhögés közepette a trónok harcából szabaduló király. Vidáman hátracsapta a szőke háréját, csípőjében tankönyvi Elvis-mozdulatot jegyezhetett fel a krónikás, akit minden falba beépítettek a Fehér Házban. A krónikások néma navahó indiánok voltak, akiknek földet ígért az elnök a Rushmore-hegy tövében, hogy mindig láthassák őt. Hamarosan ugyanis kő kövön nem marad ott, úgy felvésik őt a másik négy elnök mellé, egész alakosan és fekve, úgy nagyobb lesz mindnél.

Ezután csörgött be a G7-konferenciahívás a mellékesre.

– Pillanat, barátom, tartsd egy csöppöt! – mondta a 47. a közép-európai illiberális ikonnak.

A klotyó faláról hét, erőst csodálkozó szempár meredt a monumentális elnöki hátsóra. A síkképernyő tanúsága szerint mindannyian igyekeztek másfelé nézni, de ketten későn kapcsoltak. Nekik nem lesz jó éjszakájuk. De a világgazdaság mindenekfelett.