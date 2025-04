Minden elhanyagoló, bántalmazó, agresszív, szorongó élet mélyén ott a sérült kötődés, melynek gyógyítása nem csak egyéni, de közös felelősségünk is

Kapcsolati áldozatokat segítők rendre kiemelik, hogy a bántalmazás nemcsak a fizikai erőszak, de a verbális bántás, a gazdasági ellehetetlenítés vagy a jogok akadályozása ugyanígy ide tartozik. A bántalmazót nem mentheti fel az, hogy ő maga sérült a kötődéseiben, mert a tetteiért ő felel. Nem lehet ok rá, hogy vele is így bántak. Nem zárhat le egy vitát azzal, hogy „és akkor megöllek, ahhoz mit fogsz szólni?”. Egy ilyen mondat után nem hangozhat el a családban az a vélekedés, hogy csak úgy mondta, de nem gondolta komolyan. Komolyan gondolta, csak az nem jutott el a tudatáig, hogy mit mondott, és mi a cselekedete súlya. Nem vesz tudomást arról, hogy tettei visszafordíthatatlanok, és a következmények meg sem fordulnak a fejében, annyira az indulatai rabja.

A jelenlegi közbeszéd nagyon érzékeny a nőket és gyermeket ért abúzusra, ami egyrészről fontos, mert valóban ez a két csoport a legveszélyeztetettebb. Vannak azonban más érintett csoportok is. A kutatásokból kiderül, és a munkám során én is azt látom, hogy a bántalmazásnak nincs neme, életkora, vagyoni helyzete, és nincs társadalmi státusza sem.

A mai nagymamáké az első generáció, akik többségben házon kívül vállaltak munkát, és gyermekeiket bölcsődébe, óvodába adták. Az évtizedek alatt elfelejtődtek, kimaradtak a kora gyermekkori ölbéli játékok és cirógatómondókák, ezeket a mai kor szülői különböző foglalkozásokon tanulják vissza. A vágyott társadalmi cél a sokgyermekes nagycsalád lenne, miközben nem foglalkoznak azzal, hogy érett személyiségként vagy éppen sérült lélekkel, feldolgozatlan traumákkal lép párkapcsolatba az a két felnőtt vagy fiatal, akik családot alapítanak. Elvárják, hogy a nők gyermekeket hozzanak világra, de nincs lehetőség háborítatlan szülésre, ahol a születés utáni adaptációs időszakban az újszülöttben és az anyában (de az apában és a testvérekben is!) felszabaduló hormonok segítenék a kapcsolódást. Szerencsére egyre többen értik meg és hangoztatják a korai tapasztalatok fontosságát, ennek ellenére ma is újszülöttek sokasága éli meg a szeparációt. Nemzedékek nőnek fel úgy, hogy szenvednek a magánytól.

A közelmúlt hírei között jelentős számban szerepelt a kapcsolati erőszak, a gyermekek és nők hazánkban kimondottan sérülékeny helyzete. Ilyen volt az édesanyjukat elveszített makói gyerekek kálváriája, a volt férje által meggyilkolt japán származású édesanya tragédiája, illetve Renner Erika bátor kiállása a „lúgos orvosként” elhíresült erőszaktevőjének szabadlábra helyezése ellen. Ezek azok az esetek, amikor az egyik fél távozni akarna, fel akarja bontani a kontaktust, de a másik minden eszközt bevetve visszatartja. Akkor is, ha ezzel mindent elveszít. Azzal is, ha elpusztítja, akihez ragaszkodik. Látszólag ennek a „mindent vagy semmit” állapotnak nincs értelme, az okai azonban ott lappanganak az egyén múltjában. Ha magyarázatot keresünk, vissza kell tekintenünk a gyermekkorba.

