Tisza Párt;

2025-04-13 20:38:00 CEST

Emberséges kormányzást ígért a Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja vasárnapi eredményváróján, ahol rögzítette: a legnagyobb ellenzéki párt a Fidesz lett, a Tisza pedig győzni fog, nem kicsit, nagyon.

- A több, mint 1,1 millió kitöltő kijelöli az emberbarát Tisza-kormány döntéseit - jelentette ki Magyar Péter a nemzet hangja címen indított konzultáció budapesti eredményváróján. A Tisza Párt elnöke még március 24-én indította el a nem hivatalos népszavazást, melynek kérdőíveit múlt péntekig lehetett kitölteni.

Az eredményvárót a Műegyetem rakparton tartották, ahol már délután sok ezer ember gyűlt össze és a tömeg a borongós, rossz idő ellenére folyamatosan nőtt.

- Ott a Péter! – A Péter? Hol? – Nem a Magyar, hanem a férjem Péter!

– kaptuk el két hölgy beszélgetését az eseményre érkezve. A bejáratnál fiatal momentumos aktivisták osztogatták a hétfői parlamenti blokádjuk szórólapjait, a belépés előtt pedig három, pártzászlót és tiszás kitűzőt árusító pulttal is találkoztunk. Az egyik árus kérdésünkre elárulta: nem egyeztetett a szervezőkkel a kitelepülésről. „Magyar Péter ma már brand!” – foglalta össze motivációit lapunknak a néni. Bent igazi közösségi – szinte piknik – hangulat várta a résztvevőket, oldalt burgeres, jégkrémes kocsik szegélyezték a helyszínt.

„Őszinte leszek, nekem kurvára nem szimpatikus Magyar Péter! De váltsuk le végre a rendszert, utána meg a fiatalok tudnak majd csinálni valamit” – jelentette ki lapunknak egy srác, aki elmondása szerint önkéntesként is dolgozott az aláírásgyűjtésben. Egy másik, vidéki egyetemista viszont úgy fogalmazott: – Elképesztő koponya, mindenhez hozzá tud szólni, az egészségügy helyzetétől a Duna apadásáig. Száz százalék a kormányváltás! A Budapesten tanuló fiú barátja szerint a Nemzet Hangja ugyan hasonló a Fidesz nemzeti konzultációjához, ám bárki bármit állít, itt igenis valódi kérdéseket tettek fel. Mint elmondta, ő például a nyugdíjas Szép-kártya bevezetésére mondott nemet, de az összes többi intézkedést támogatta. A nagy port kavart Kollár Kinga-ügy szerinte nem rengeti meg a párt népszerűségét, és meneszteni sem kellene az EP-képviselőt.

Fél 6 körül Radnai Márk, a Tisza Párt operatív vezetője lépett a színpadra. Radnai adatokat olvasott fel a „népszavazással” egybekötött országjárásról. „A szabadság számokban” - kezdte: 12 231 regisztrált önkéntes, „egy hadseregnyi tisztesség! Az ország mind a 3155 településére eljutottunk, kitelepüléssel, kopogtatással”. Radnai ezután a konzultáció eredményeit ismertette: a 12+1 kérdésre adott válaszok szinte mindegyike 90 százalék feletti támogatást kapott. A legtöbben (98,68 százalék) Magyarország EU- és NATO tagságára mondtak igent, míg a legmegosztóbb kérdésnek Ukrajna EU-tagsága bizonyult. A kitöltök többsége (58,18 százalék) azonban utóbbit is elfogadná. (később Magyar Péter azt mondta, ebben az ügyben a pontos feltételek ismeretében ügydöntő népszavazást írnak majd ki). Kiemelkedően sokan 96,52 százaléknyian mondtak igent arra, hogy egy miniszterelnök csak két ciklus erejéig maradhasson hivatalban, a gazdasági intézkedések közül kiemelkedett az egészséges élelmiszerek áfakulcsának 5 százalékos maximalizálása, de szinte egyhangú válaszok érkeztek arra is, hogy az önkormányzatok kapják vissza hatásköreiket és forrásaikat egészségügyi, oktatási, és szociális intézményeik felett. A konzultációt egész pontosan 1 137 266 ember töltötte ki három hét alatt.

Ez utóbbit Magyar Péter is említette, ahogy az egyes válaszok alapján konkrét ígéreteket is megfogalmazott az emberséges adórendszertől kezdve a kata visszahozásán át a propaganda „végtelen finanszírozásának” felszámolásáig. Beszédében a többi között megígérte; a konzultáció válaszai alapján készül majd el a párt választási programja is. „Győzni fogunk a választáson! Nem kicsit, nagyon” – mondta, majd megismételte korábbi nyilatkozatát arról, hogy a cél a kétharmad. A Tisza-elnök – aki Orbán Viktorra utalva kisebbségbe szorult, bukott pártelnökről beszélt - belengette: húsvét után a legkisebb településekre is kampányolni megy. Magyar szerint az emberek újra hinni akarnak.

Mostanra a Fidesz lett a legnagyobb ellenzéki párt, vezet a Tisza. A haza nem lehet ellenzékben, de a Fidesz igen

– mondta a pártelnök, aki úgy számol, hogy lassan tízmillió egyedi Tisza-sziget alakul. „A közös nevük: Magyarország”. A tömeg a „Tavaszi szél vizet áraszt”, valamint a Kossuth-nóta eléneklésével zárta az eseményt.

- Biztos vagyok benne, hogy megvalósítja az ígéreteit – kommentálta az elhangzottakat egy 60 év körüli szivarozó férfi. Érdeklődésünkre azonban, hogy milyen garanciát lát a nemzet hangjának kormányprogrammá emelésére, csak kurtán felelt: „Ebben hiszek”. A férfi ennél kevésbé volt bizakodó a kormányváltást illetően. „Nem olvas történelmet? A diktátorok soha nem adják át a hatalmat!”, majd hozzátette: „Akkor is itt vagyok, mert elegem van!”