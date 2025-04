Macskák, pitbullok és dobermannok

baloldal;Orbán Viktor;rendszerváltás;Magyar Péter;

2025-04-14 06:00:00 CEST

Ha otthon a macskák el akarják zavarni a pitbullt, akkor ritka az az eset, hogy a dobermannt hívják segítségül. A magyar macskatársadalom (vö. az ellenzéki, köztük a baloldali, a liberális és a bizonytalan szavazók) eddig egyenes úton halad arrafelé, hogy az orbáni pitbullt leváltsa a tiszás dobermannra. A macskáknak fájni fog így is, úgy is, ha kitartanak e mellett a lázálom mellett. Magasházi Mónika véleménycikke.

A kormánypárt egyelőre teljes talajvesztésben van, próbálkoznak azzal, hogy a 2026-os választásokat ugyanazzal a forgatókönyvvel meglovagolják, ami 2022-ben sikerrel bejött. A gombostűs fiókból az LMBTQ-közösséget újra benyomták a céltábla közepére a gyülekezési törvény Pride-ra irányuló korlátozásával, valamint brutális erőket mozgatnak meg azért, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt „össze-Márki-Zay-zzák” és valahogy kimondja végre ugyanazt, hogy ha Ukrajna NATO tagállam lenne, akkor küldeni kellene oda magyar fiatalokat is, akik éppen „a Pride brutális mentális hatásai” és a Pintér-féle átnevelőprogramban résztvevő, agymosott tanáraik elől menekülnének az ukrán frontra. Erre vár Szijjártó miniszter is nyilván, miközben „össze-Pressman-ezte" a baráti Trump adminisztrációt, és most talán éppen azon gondolkodik az ötös párttagkönyv tulajdonosa, hogy akkor most Ferenc pápáról a „szenilis hülye" jelzőt vegye le, mint a legfőbb rontást, amit rátett, és tegye át a volt amerikai nagykövetre, vagy egyszerűen csak „büdös patkánynak” nevezze.

Van, amikor a pávatáncban addig szédeleg a páva, amíg a kínai mosoly annyira megszédíti, hogy egy amerikai pofonba szalad bele.

Nagy Márton a multiláncok után megfenyegette a baráti NER-es csapat mellett felálló másik két mobilszolgáltatót is, hogy most már térjenek magukhoz, és ne akarjanak tovább nyerészkedni azzal, hogy 3,5 százalékos inflációs áremeléssel riogatják az előfizetőket. Nem, miniszter úr, nem azzal van a gond, hogy a 3,5 százalék rámenne a jelenlegi mobilcsomagomra, hanem az elmúlt pár évben az önök elhibázott gazdaságpolitikája miatt nem kellett volna több mint 30 százalékkal emelkednie! Városi legendák szerint már arra se kell sokat várni, amikor Matolcsy ex-jegybankelnök ír egy posztot a közösségi médiában, hogy igazából Magyar Péter legfeljebb papíron létező gazdaságpolitikájával nagyon is egyet ért. Végre jó helyre kerülhet az MNB pénze? Ebből a Fidesz jönne ki a legjobban, az tény. Persze nekem is jól esett, amikor az apám adott egy kis apanázst az életben való elinduláshoz. Az orbáni pitbull sunyít egyelőre a szoba sarkában és nyalogatja a sebeit, messziről nézi a magyar macskatársadalmat, és készül a harcra.