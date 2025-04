Unitárius lelkészt, a Megafon emberét vitték el Szentendrén bilincsben a Tisza Párt rendezvényéről

Szentendre;előállítás;megafon;Tisza Párt;

2025-04-14 11:50:00 CEST

A jelek szerint még van hova fejlődnie a krisztusi szeretet gyakorlásában.

A Magyarországi Unitárius Egyház lelkésze az a férfi, akit vasárnap bilincsben vittek el a Tisza Párt szentendrei rendezvényéről – írja a Magyar Hang.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Magyar Péter vasárnap a Pest vármegyei városban járt, amikor ellentüntetők jelentek meg. Az utcán provokátorok álltak, és egyikük azt harsogta: „Vörösiszapot a Tiszába!”, amikor a rendezvényt biztosító rendőrök hozzájuk léptek. Azt pontosan nem lehetett látni, mi történt, mert a következő pillanatban már azt mutatta a kamera, hogy a mérgező anyagot Magyarország egyik nagy folyójába kívánó, de nyilván a vezető ellenzéki párt pusztulására vágyó férfi karját a rendőrök hátra tekerték és megbilincselték.

Az ellentüntető a rendőri intézkedés közben is gyűlölködve kiabált, miközben a Tisza Párt hívei egyre többen odasereglettek, a már szokásos „Árad a Tisza” felkiáltással. Végül három megtermett rendőr is csak nagy nehezen tudta a már megbilincselt, de felbőszült kormánypárti provokátort betuszkolni a járőrautóba.

A lap szerint az illető Albert-Nagy Ákos volt, aki Sepsiszentgyörgyön született, és színészhallgatóként tanult Kolozsváron. A YouTube-on fellelhető egy 2016-os videó, amelyen a Versünnep Fesztivál döntőjében a Nemzeti Színház színpadán szavalja Visky Zsolt Reppelgetünk apámmal című versét. Színművészeti tanulmányai mellett unitárius teológusi diplomát is szerzett. Egy 2018-as közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint június 24-én ballagott el a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius karán végzett négy diák egyikeként. A Magyarországi Unitárius Egyház honlapja alapján 2019 szeptemberében a püspök kinevezte a budapesti egyházkerület gyakorló segédlelkészének. Bemutatkozójában arról írt, hogy folyamatosan keresi a kapcsolódási lehetőségeket a színház és az egyház, a színház és a rituálé között az átélés élménye és az önismeret elmélyítése érdekében. Albert-Nagy Ákos színészként is aktív, nevét a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház honlapján is megtalálni, a YouTube-on pedig több prédikációja is megtekinthető.

Más tevékenységei mellett a Megafon kötelékében is szerepet vállal. A Lakmusz tényellenőrző portál tavaly szeptemberben, a Bese-ügy kapcsán írta meg, hogy nem csak katolikus papok vettek részt a kormánypárti influenszerképző képzésén, amely 2020 szeptembere óta képez „digitális szabadságharcosokat”. A nyilvánosan elérhető csoportképek alapján a Megafon holdudvarában más felekezetek képviselői is megjelentek, köztük egy unitárius segédlelkész. Bár keresték őt a közösségi oldalán, választ nem kaptak. Úgy tudják, már nem áll munkaviszonyban a budapesti unitárius egyházközséggel, vélhetően a Megafonnál dolgozik főállásban, de palástjoggal rendelkező, állományon kívüli lelkészként továbbra is prédikálhat meghívás esetén.

Albert-Nagy Ákos a nagypolitikai körökbe is bejáratos: 2023 nyarán Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent egy Tranzit Fesztiválon készült fotó, amelyen több megafonos szereplő, például Deák Dániel és Apáti Bence mellett ő is látható a miniszterelnök mögött.

Érdekességként megjegyzendő, hogy a férfi egy alkalommal vörösiszapot kívánt a Tiszába, holott a folyó legsúlyosabb környezeti katasztrófáját, a 2000-es ciánszennyezést éppen egy erdélyi zagytározóból, a nagybányai Aurul vállalat hanyagsága okozta.

A Népszava a történtekkel összefüggésben még a tegnapi napon kereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Szerettük volna megtudni, milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult a férfival szemben eljárás és miért alkalmaztak vele szemben kényszerítő eszközt. Válasz egyelőre nem érkezett, amennyiben kapunk, beszámolunk róla.