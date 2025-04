A tiszás aktivistákat akasztással fenyegető férfi is ott volt Bayer Zsolt tüntetésén

Fidesz;tüntetés;Bayer Zsolt;agresszió;Tisza Párt;

2025-04-13 14:24:00 CEST

Most is halálbüntetésről beszélt.

Megjelent a Bayer Zsolt által szervezett szombati tüntetésen az a férfi is, aki a Kelenföldi pályaudvaron őrjöngve kiabált és akasztással fenyegette meg a Tisza Párt aktivistáit - vette észre az ATV.

Mint ismert, Czédulás József március végén támadta meg az ellenzéki párt pultozó aktivistáit, amiért gyorsított eljárásban fél év felfüggesztett börtönt kapott. Az agresszív férfi egyáltalán nem tűnt úgy, hogy megbánta volna a tettét, az ítélet után videóban is az igazát bizonygatta.

Sőt, a mostani tüntetésen is hangosan nekiállt magyarázni: saját videót is közzétett az eseményről, amelyen ismét arra utalt, hogy a tiszások szerinte hazaárulók, amiért régen halál járt. „Büntessék meg őket! Én fél évet kaptam azért, mert kimondtam a hazaárulást. A hazaárulókat meg kell büntetni. Főbenjáró bűn! Régen halál volt a büntetése, most életfogytiglani kell, hogy legyen” - közölte. Egy idő után már a körülötte állók is elkezdték csitítani, mire kikapcsolta a videót.

A csatorna megjegyzi, hogy a kommentelők nem igazán értékelték a férfi akcióját, volt, aki megjegyezte, hogy igazából nyugodtan kaphatott volna komolyabb büntetést is a tiszás aktivisták életveszélyes megfenyegetéséért, más pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az ő tiszte eldönteni, hogy mi a hazaárulás és mi nem.

Bayer Zsolt szombaton a tiszás Kollár Kinga egy mondata miatt tartott tüntetést, amikor is az ellenzéki politikus arról beszélt, hogy a Magyarország elleni uniós forrásmegvonásnak pozitív hatása is van, mégpedig az, hogy az életszínvonal romlása törvényszerűen az ellenzéknek kedvez. Az eseményen beszédet mondott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, túl sokan azonban nem voltak kíváncsiak rájuk, nagyjából 1-2 ezren lehettek jelen a Millenárison.