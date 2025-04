Sűrű napja lesz a fideszes kétharmadnak, újra korlátozni kell az alapvető jogokat

blokád;Országgyűlés;tüntetés;alkotmánymódosítás;gyülekezési jog;

Ma tizenötödjére is módosítják a gránitszilárdságú alkotmányt. A Momentum blokád alá von és tüntet, a Demokratikus Koalíció távol marad.

Az Orbán Viktor által egykor még gránitszilárdságúnak kikiáltott alaptörvényt ma 15. alkalommal módosítják. Magyarország alaptörvényében ezután szerepeni fog a készpénzhasználat joga, a drogfogyasztás tilalma és az is, hogy a túlnépesedett települések megtiltsák a további beköltözéseket. Az érintettek emberi méltósága védelmében a fogyatékkal élő kifejezést fogyatékossággal élőre cserélik, emellett bekerül az alaptörvénybe, hogy az ember születési neme biológiai adottság, csak férfi vagy nő lehet.

Ezen túl változik a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás is, beleírják az alkotmányba, hogy az ügyészek szolgálati jogviszonya a legfőbb ügyész kivételével a 70. életévükig állhat fenn, az alaptörvény lehetővé teszi majd, hogy a más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgárnak a magyar állampolgársága – a sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – felfüggeszthető legyen. A gyülekezési törvény március 18-án megszavazott, akár a Pride betiltására is lehetőséget adó módosítása is az alaptörvény újabb átírása után léphet életbe, ehhez el kell fogadni a változtatást, amely az indoklás szerint a gyermekek jogát a gyülekezési jog elé helyezi.

Mindennek az oka gyaníthatóan az, hogy a Fidesz próbál a szélsőjobboldali Mi Hazánk kedvére tenni a 2026-os parlamenti választás előtt, a készpénzhasználat joga és a Pride betiltása is Toroczkai László politikai alakulatának a szívügye.

Napirend szerint a szavazás délután 4 órakor kezdődik. Idejére a Momentum Mozgalom blokádot hirdetett, ennek az időzítése azonban egy kicsit szuboptimálisra sikerült, a blokádot ugyanis délután 3 órára hirdették meg úgy, hogy maga a parlamenti ülés már délután 1-kor elkezdődött, az Országházból pedig a legtöbb fideszes képviselő a mélygarázs nevű civilizációs vívmányon keresztül fog távozni.

A Demokratikus Koalíció közben lapunknak is elküldött egy közleményt arról, hogy a Momentum Mozgalom iránti szolidaritásból a képviselői távol maradnak a parlamenti üléstől, amely egyperces néma felállással kezdődött két közelmúltban elhunyt egykori honatya, Mózs József (SZDSZ) Tiffán Zsolt (Fidesz) előtti főhajtás jeléül.

Szórakoztató mellékszálként egyébként éppen ma érkezik Budapestre az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) az a küldöttsége, amelyik a demokrácia és jogállamiság helyzetét vizsgálja Magyarországon