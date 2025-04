Csak finoman

MOL;olaj;nyersolaj;olajfinomítók;finomítók;orosz olaj;Orbán-Putyin;

2025-04-15 06:00:00 CEST

Az Európai Bizottság Ukrajna orosz lerohanása után arra kérte a tagállamokat, hogy mostantól szíveskedjenek ne Putyintól olajat venni. Ennek a túlnyomó többség eleget is tett. Nem így Magyarország! A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt akkori közlése szerint százhalombattai és pozsonyi finomítójuk üzletileg számára amúgy feleslegesnek tűnő átalakítása 2-4 évet és 5-700 millió dollárt – körülbelül kétszázmilliárd forintot – igényel.

Bár szakemberek jelezték, hogy szerintük viszont a két egység kisebb nyereséggel bár, de alapból képes más olajfajták feldolgozására, Orbán Viktor a Mol álláspontját fogadta el. Így a tőle megszokott, hisztérikus körítéssel a mégoly sátáni Brüsszelen keresztülverte, hogy a 2022 végén Unió-szerte életbe lépő oroszolaj-behozatali tilalom ne vonatkozzék Magyarországra és Szlovákiára – vagyis a Molra. Sőt, a kormány az európai bojkott miatt igen olcsó orosz nyersanyagon elért százmilliárdos extraprofitot azóta kivonja a cégből. Ez az egyik olyan pénzcsap, ami miatt Orbánék soha nem fogják elengedni Putyin kezét – figyelmeztetnek szakértők. Miniszterelnökünk, talán a suska vérszagától elbódulva, egy berlini előadásán azzal áltatta a közönséget, hogy minket csak egyetlen orosz olajcső lát el, miközben közel fél évszázada létezik adriai kapcsolat is. Igaz, szerintük e délnyugati útvonal beolajozását a horvátok pénzéhsége és megbízhatatlansága akadályozza. Nem tudom, de Zágráb e tekintetben biztos nem tesz túl Moszkván, utóbbi Orbánból tiltakozás helyett mégis inkább behódolást vált ki.

Míg a pozsonyi finomító átállítása azóta is tart, a százhalombattairól kevesebb a hír. Csak épp lassan letelik a 4 év is. Talán ennek tudható be, hogy a Mol nemrég lapunk megkeresésére minden eddiginél egyértelműbben kötelezte el magát a két beruházás 2026. végi befejezése mellett.

Addig kell csak imádkoznunk tehát, hogy senki se bombázza szét a Barátság nevű orosz-ukrán olajcsövet.

Ennyit a keleti kapcsolat megbízhatóságáról és a nyugati feleslegességéről.