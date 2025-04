Fogy az izraeliek türelme, kutatók és katonák is a gázai háború befejezésére szólítanak fel

Izrael;Benjamin Netanjahu;háború;Gázai övezet;petíció;IDF;

2025-04-15

Egyre több izraeli közéleti szereplő, kutató és katona követeli nyílt levélben a gázai házai háború azonnali befejezését és a túszok hazahozatalát Benjamin Netanjahu kormányától. A hadsereg soraiban nő az elégedetlenség.

Az izraeli kulturális élet több mint 1700 ismert személyisége írta alá kedden azt a nyilatkozatot, amely a Hamász palesztin terrorcsoport elleni gázai háború azonnali befejezését, a túszok kiszabadítását és egy, a Gázai övezet jövőjéről szóló nemzetközi megállapodást követeli, közölte az The Times of Israel.

A művészek petíciója szerint a háború politikai érdekeket szolgál, és nem járul hozzá a kitűzött célok eléréséhez, „Ez a háború veszélyezteti az IDF (izraeli hadsereg) katonáinak és túszainak életét, és szörnyű szenvedést okoz a tehetetlen gázai civileknek” - áll a levélben. „A Gázában és a megszállt területeken elkövetett cselekmények nem a mi nevünkben történtek, hanem a mi felelősségünk lesz” - teszik hozzá az aláírók. A petíció azzal vádolja Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, hogy személyes okokból folytatja a háborút.

A művészek állásfoglalása nem egyedüli és nem is előzménytelen. Ugyancsak kedden 600 építész mérnök és várostervező is hasonló petíciót írt alá. A háború azonnali befejezését, a túszok tárgyalások útján való kiszabadítását sürgető levelek sorát azonban múlt héten a légierő mintegy 1000 visszavonult és tartalékos pilótája nyitotta meg. Azóta csatlakoztak a kezdeményezéshez akadémikusok és a biztonsági szolgálatok tisztségviselői közül is több százan, az IDF különböző egységeiben pedig naponta újabb és újabb, a harcok beszüntetését követelő levél születik, annak ellenére, hogy a pilótákat az aktív tartalékos szolgálat azonnali megszüntetésével büntette a hadsereg vezetése.

A katonák ezúttal nem szólítanak fel a szolgálat megtagadására, mint tették azt a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása előtt a Netanjahu-kormány igazságügyi reformja elleni tiltakozás alatt,

de a miniszterelnököt vádolják azzal, hogy saját politikai túlélésének rendeli alá a gázai hadműveletet és áldozza fel a Hamász által elrabolt túszok életét is.

Kedden a páncélos hadtest 1525 jelenlegi és volt katonája által írt levelet az IDF két korábbi vezérkari főnöke, Ehud Barak és Dan Halutz is aláírta. A haditengerészet elitegységében is elkezdődött a tiltakozás, mintegy 250 kommandós kérte a kormányzattól a gázai háború befejezését egy túszalku részeként.

Csatlakozott a tiltakozókhoz az IDF Különleges Műveletek Igazgatósága és a Kibernetikai Igazgatóság aktív és tartalékos tisztjeinek egy csoportja is, akik az izraeli médiában ismertetett nyílt leveleikben kijelentették: „Az izraeli kormány és annak vezetője egyértelmű és közvetlen veszélyt jelent Izrael biztonságára és a túszok életére.

A gázai harcok újraindításának célja csak a Netanjahu-kormány és az azt vezető vádlott (a szerzők ezzel a miniszterelnök ellen folyó három korrupciós perre utalnak – a szerk.) politikai céljainak szolgálata,

beleértve a végtelen háborús állapot fenntartását, amely nem vezet a túszok hazatéréséhez, a Hamász összeomlásához, ahogy a déli és északi közösségek nyugalmához és jólétéhez sem.”

Az izraeli társadalom egyre mélyebb megosztottsága a hadsereg soraiban is visszatükröződik. A többség nem foglal állást tekintettel a biztonsági helyzetre illetve a tiltakozók elleni retorziókra, de a háború befejezését követelő levelekre válaszul több mint 7000 aktív és tartalékos katona aláírt egy a "politizáló" társaiktól elhatárolódó petíciót, amelyben leszögezik, hogy feltételek nélkül szolgálnak, függetlenül a változó politikai helyzettől és a kormány döntéseitől.

Az IDF-n belüli forrongás nehéz helyzetbe hozza mind a hadsereget, mind a Netanjahu-kormányt. Az IDF eleve emberhiánnyal küzd, ezért is támogatják a háredik sorkötelezettségének kötelezővé tételét, amit viszont Benjamin Netanjahu ugyancsak politikai túlélése, azaz az ultraortodox pártok támogatásának megőrzése érdekében halogat.