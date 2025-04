Az Orbán-kormány elintézi ezt is, a Pride-törvény miatt inkább kerülhetik Magyarországot a világsztárok

Hollywood;alkotmánymódosítás;gyülekezési jog;adózás;Budapest Pride;pride;filmgyártás;

2025-04-16 18:45:00 CEST

Nem valószínű, hogy a már megkezdett filmes munkálatokat megszakítják, a jövőbeli produkciók helyzete azonban bizonytalanná vált. Az érintett stúdiók, produkciós cégek és streamerek egyelőre nem foglaltak állást az ügyben.

A rendkívül kedvező adózási feltételek miatt nem valószínű, hogy az előkészületben lévő vagy már forgó filmek és sorozatok stábja elhagyja Magyarországot, a jövőbeli produkciók azonban kétszer is meg fogják gondolni, hogy itt forgassanak-e a gyülekezési és a melegjogok korlátozása, a Budapest Pride esetleges betiltása miatt – hívja fel a figyelmet vezető cikkben a Deadline azokra a hatásokra, amelyeket az Orbán-kormány 15. alkotmánymódosítása Magyarországra és az amerikai filmiparra gyakorolhat.

A lap felidézi, néhány évvel ezelőtt az Észak-Karolina államban bevezetett „bathroom bill” váltott ki heves vitákat, az amerikai szövetségi állam törvényhozása ugyanis úgy döntött, a transzneműeknek is a születésükkor megállapított nemüknek megfelelően kell használniuk a mosdókat. Bár a szabályozást később visszavonták, mások mellett például a Netflix is úgy határozott, hogy nagy sikerű sorozata, az Outer Bankst inkább Dél-Karolinában forgatják majd. A Deadline szerint

hasonló morális dilemmákkal nézhetnek szembe a filmgyártók Magyarország esetében is, amely mára vezető európai forgatási helyszínné vált.

A tiltakozásokhoz vezető, a Budapest Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás elsöprő többséggel ment át a magyar parlamentben, amelyet az Orbán Viktor „populista” miniszterelnök vezette koalíció irányít – folytatja a lap – csak a legújabb az elmúlt években az LMBTQ-közösséget célzó lépések sorozatában, beleértve az azonos nemű párok örökbefogadásának ellehetetlenítését és a „gyermekvédelmi” törvényt, mely megtiltja a homoszexualitás „ábrázolását vagy népszerűsítését” 18 éven aluliak számára.

A Deadline által megkeresett, Magyarországon filmet vagy sorozatot forgató stúdiók, produkciós cégek vagy streamerek egyike sem reagált a döntésre, és a lap azt írja, a jelenleg folyamatban lévő produkciók hazánkban maradnak. Néhány forrás szerint a Timothée Chalamet és Zendaya főszereplésével készült Dűne-franchise – amelynek következő részét a tervek szerint nyár végén kezdik forgatni – budapesti belső díszleteit továbbra is használni fogják. Állítólag a magyar fővárosban marad a Dűne: Profécia sorozat is, amelynek több jelenetét ugyancsak Magyarországon vették fel. A Deadline úgy tudja, az Egyesült Királyságból várhatóan hazánkba költözik A 3-test-probléma című Netflix-sorozat is a 2. és 3. évadra, és a forgatás várhatóan még az idén elkezdődik.

A Csillagközi invázió Sony által tervezett rebootja esetében is Magyarországot fontolgatják forgatási helyszínként, de még nem született végleges döntés, így

a lap szerint ez lehet majd az egyik első jelzés azzal kapcsolatban, végül megingatja-e Hollywoodot az LMBTQ-jogok megsértése, vagy a pénzügyi oldal vonzóbbnak bizonyul.

Ez a pénzügyi oldal azt jelenti, hogy a néhai filmügyi kormánybiztos, Andy Vajna jóvoltából Magyarországon az egész európai kontinens legnagyvonalúbb filmtámogatási rendszere várja a stúdiókat. 2018 óta – emlékeztetett tavalyi körképében az Index – 30 százalékos adóvisszatérítés jár az itt forgató stáboknak, ha a film vagy a sorozat közvetlen gyártási költségeinek legalább 80 százaléka közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősül. Ebben benne van a Magyarországon adó fizetésére kötelezett külföldi színészek és stábtagok fizetésének egy része is, az ő javadalmazásuk ugyanis 3 millió forintig elszámolható belföldi költésnek minősül, afelett pedig az 50 százalékát lehet elszámolni. Azon túl, hogy a stúdióknál rengeteg pénz marad, Magyarországon tapasztalt helyi személyzet is rendelkezésre áll. Ennek köszönhetően korábban forgatott Magyarországon több más hollywoodi világsztár, Brad Pitt és Angelina Jolie, Johnny Depp és Jesse Eisenberg is.

Ami a mostani tiltakozás hiányát illeti – jegyzi meg a Deadline –, stúdiók nem gondolják, hogy egy ilyen lépés előidézhetne egy, az észak-karolinai szabályozás esetében tapasztalt változást. És bár a magyar alkotmánymódosítás messzebbre ment, valójában az Egyesült Államokban is hasonló folyamat zajlik, a Donald Trump amerikai elnök második ciklusa elején aláírt rendelet is csak két nemet ismer el, a férfit és a nőt. A stúdióknak viszont azzal a kihívással is szembe kell nézniük, hogy az új szabályozások közepette megpróbálják megvédeni LMBTQ+ alkalmazottaikat. A Deadline kérdésére egy magyarországi forrás úgy fogalmazott:

A helyi produkciós szolgálatok és a művészeti stáb nagyon feldúlt. Tudják, hogy az emberek nem jönnek vissza ide filmeket forgatni. Tudják, hogy ez gyengíteni fogja az üzletüket

Egyébként épp a napokban kezdődött el a Milliárd dolláros kém forgatása az Oscar-díjas Russell Crowe főszereplésével hazánkban, és hamarosan befejezik a Matchbox című filmmel kapcsolatos magyarországi munkát, mely miatt John Cena is Budapesten tartózkodik. A Dűne második részét és A brutalistát is Magyarországon forgatták, idén mindkét filmet Oscar-díjra jelölték a legjobb film kategóriájában. De A Keanu Reeves és Kirsten Dunst főszereplésével készülő The Entertainment System Is Downt forgatási helyszíne is Budapest, és a magyar fővárosban dolgoznak a Ponies című thrillersorozaton is Emilia Clarke-kal. Magyarországon volt A Sakál napja fő forgatási helyszíne is az Oscar-díjas Eddie Redmayne-nel, azt pedig még nem tudni, hol forgatják majd a második évadot.