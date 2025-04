Heti abszurd: Luximaxik és a drága Klementina

Szijjártó Péter;Rogán Antal;Donald Trump;Marco Rubio;Elon Musk;

2025-04-20 07:55:00 CEST

Hatalmas megkönnyebbülést hozhatott e héten a magyar kormánynak, hogy végre-valahára törölték Rogán Antalt az OFAC szankciós listájáról. A külpolitikai érdekekkel (lárifárival) indokolt döntésről maga Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatta telefonon magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, aki mindjárt elmorzsolt két rózsafüzért.

Mindez azonban a lényegen, vagyis a jelentős és rendszerszintű kormányzati korrupció (egyebek közt az Európai Unió vagy éppen a saját Integritás Hatóságuk által is) rendre megalapozott gyanúján nem változtat, bármit is mondjanak most az amerikai farfelek. Mint amikor a bűvész „elvarázsolja” az érmét, de az valójában a zakója ujjában lapul, és ezt mindenki tudja, a négyéves gyerekekig bezárólag. (Egyébként meg ennyit is ér ez a lista, ha külpolitikai érdekből fel- vagy lekerülhet bárki, legyen az illető akár drogbáró vagy letelepedésikötvény-üzér.)

Mindeközben a tengerentúli padavanok szorgosan követik a magyar illiberális állam IKEA-összeszerelési útmutatóját.

Már módosítanák a választójogot, hogy csakis azok szavazhassanak, akik az örökös Trump-elnökséget endorszolják. Kizárnák rögtön a migránsokat, akiket még nem sikerült deportálni, mert akkor leállna a gazdaság, aztán azokat is, akik az anyakönyvi kivonatukhoz képest nemet és/vagy nevet változtattak. Kisebbfajta felzúdulás lett ebből demokrata oldalon, ugyanis a férjezett nők milliói, akik felvették a férjük nevét, ekképpen szintén kiszorulhatnának a jogból. Sebaj, szavazhatnak majd nevükben a férjeik, legelébb is tehát minden nőnek férjhez kéne menni. Két legyet ütne egy csapásra a patriarchátus, mert a házasság napjainkra meglehetősen népszerűtlenné vált intézményét is visszahozhatnák, hogy bátran és legálisan szülőigába és háztartási rabszolgamunkába hajthassák a nőket, ha már egyre kevesebben vállalják önként.

No de, a természetet nem tudják kicselezni, amire a National Geographic roppant szofisztikáltan hívta fel a figyelmet, egy tudományos kutatást idézve arról, hogy a sejtek közötti kommunikáció bizony a petesejt és a spermiumok között is működik, és előbbi dönti el, kinek adja a megtermékenyítés lehetőségét és dicsőségét, míg a többi kis úszót kizárja a versenyből (valójában tömegesen lefejezi).

A „her body, her choice” tehát megdönthetetlen bioló­giai tény, bármit is ideologizáljanak ellene az egyébként pontosan ugyanígy létrejött politikusok.

Mert mindenki hozott már életében rossz döntést, vagy olyat, ami elsőre jó ötletnek tűnt, mint a KSH-számsorokba beleírni a heti lottó-, kenó- és tippmixtéteket.