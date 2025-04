Előkerült egy Orbán Viktort ábrázoló Vészabó Noémi-festmény

Orbán Viktor;Festészet;Munkácsy-díj;Vészabó Noémi;

2025-04-17 08:13:00 CEST

Állítólag a miniszterelnöknél van az alkotás.

Eddig ismeretlen festmény került elő a márciusban Munkácsy-díjjal jutalmazott Vészabó Noémi munkásságából - számolt be a 444, amely közzé is tette a művet, egy Orbán Viktort ábrázoló portrét.

"Persze mi is csak digitális formában láttuk, úgy tudjuk, teljes valójában a Cinege utcában van kiállítva egy privát ház hálószobájában. A művészi portré egy őszülő, idősödő férfit ábrázol, némi rúzsnak tűnő csillogással az ajkán" - írja ironikus hangvételű cikkében a lap, a festmény ugyanis egyértelműen a miniszterelnököt ábrázolja. "Úgy tudjuk, a festmény 2018. április 8-án került jelenlegi tulajdonosához, ahhoz a férfihez, akit a kép ábrázol" - teszik hozzá, azaz a lap úgy sejti, Orbán Viktornál van a kép.

A 444 megjegyzi, sajnos nincs pontos információjuk arról, hogy a Munkácsy-díj Bizottság hattagú testülete látta-e a művet, mielőtt úgy döntöttek, hogy nem jelölik Vészabót a díjra, vagy mielőtt egyhangúlag lemondtak pozíciójukról, miután Vészabó mégis megkapta azt. Mindemellett szerintük nem lenne meglepő, ha nem tudtak volna róla, ugyanis a festmény léte eddig "a közismerten művészetpártoló NER felsőbb köreiben sem volt közismert tény".

Mint ismert, márciusban a teljes Munkácsy-díj Bizottság lemondott, miután Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter gyakorlatilag kézivezérléssel határozott számos díjazottról. A lap szerint az volt a szokás, hogy a 7 kiosztandó díjhoz a bizottság 14 nevet javasol, ebből a miniszter kiválaszt 5-6-ot, akikhez hozzátesz 1-2 "csókost". Csakhogy az arány idén megfordult: mindössze 2 bizottsági jelölt kapott díjat és 5 protekciós futott be. Köztük volt Vészabó Noémi is, aki még a bizottság első, 150 fős bő listáján sem szerepelt. A 444 úgy tudja, két Kossuth-díjas szobrász, Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter terjesztette elő Vészabót a díjra, bár mindketten tagadták ezt. A háttérben továbbá Latorcai János házalelnök személye is feltűnt.

Vészabó Noémit időközben plágiummal is megvádolták, díjazása ellen pedig közel 1800-an írtak alá petíciót, köztük neves művészek is.