A rendőrség nem engedélyezné Hadházy Ákos újabb hídfoglalását

2025-04-17 11:54:00 CEST

Kizárólag a Tabán területére adtak engedélyt, vagyis a hídra nem mehetnének tüntetni. A független országgyűlési képviselő szerint meg fogják oldani, hogy törvényesen zárják le a hidat jövő kedden.

Április 22-re ismét tüntetést hirdetett az Erzsébet hídra Hadházy Ákos, azonban a rendőrség megtiltotta azt – írja a Telex.

A jövő heti tüntetést Hadházy pontosan azokkal a paraméterekkel jelentette be, amelyeket a Kúria jóváhagyott, ennek ellenére a rendőrség most kizárólag a Tabán területére adott engedélyt. „A gyűlés alkalmas lehet mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan megzavarására, egyben a közrendet veszélyezteti oly módon, hogy a gyűlés a közlekedés rendjének sérelmével jár” – áll a rendőrség indoklásában.

„Ez nem csak a korábbi a kúriai határozat miatt nonszensz, hanem azért is, mert azóta három ilyen eseményt ugyanezekkel a forgalmi adatokkal már engedélyeztek!! (…) Természetesen – a hogyan a legelső alkalommal is tettük – meg fogjuk oldani, hogy törvényesen, békésen, de nagyon határozottan kedden is lezárjuk a hidat” – írta a politikus csütörtök reggeli Facebook-posztjában.

Mint arról beszámoltunk, szerdán hatodik alkalommal hirdetett tüntetést Hadházy Ákos a gyülekezési törvény módosítása ellen. A demonstráció most nem az Erzsébet hídról, hanem a Várból, a Karmelita kolostortól indult, ugyanis az ellenzéki parlamenti képviselő néhányadmagával itt töltötte az éjszakát is a keddi demonstráció után.

Az Orbán Viktor által egykor még gránitszilárdságúnak kikiáltott alaptörvényt hétfőn 15. alkalommal módosították. A készpénzhasználat jogán és a drogfogyasztás tilalmán túl az is bekerül az alaptörvénybe, hogy az ember születési neme biológiai adottság, csak férfi vagy nő lehet. Momentum blokád alá vonta a Parlament épületét.