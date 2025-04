„Még nem jöttünk ki elegen” – Elkezdődött Hadházy Ákos újabb hídfoglalása, budavári éjszakázás is jöhet

tüntetés;Budai Vár;Erzsébet híd;gyülekezési törvény;Hadházy Ákos;

2025-04-15 18:01:00 CEST

Hadházy Ákos a gyülekezési jog korlátozása ellen tüntet. Szerinte nem volt jó ötlet a hétfői blokád, lebeszélte volna erről a Momentumot, de nem kérdezték meg. A résztvevőket már korábban kérte, hogy a rendőröknek vigyenek szendvicset.

Mi a faszért van lezárva, ha nincs itt senki? – mérgelődött kezdés előtt 10 perccel egy huszonéves lány kedden az Erzsébet hídon, ahol , Hadházy Ákos tart újabb tüntetést. Ígéretéhez híven a független parlamenti képviselő délután 5 órakor meg is jelent az Erzsébet hídon. Elképzelései szerint kedden és szerdán is lezárják a felhívására a hidat, annak ellenére, hogy helyszíni tudósítónk szerint kezdésre még meglehetősen kevesen voltak, 100 ember sem gyűlt össze. A keddi programról Hadházy Ákos azt írta, „nem balhézni mennek”, de annál határozottabban követelik a technofasiszta törvények visszavonását. Fel akarnak menni a budai Várba is, ahol egész éjszaka folytatódik a demonstráció, majd másnap egész nappal a „köztéri fogadóóra”, azokkal pedig, akiknek a munkahelyi, iskolai elfoglaltságuk nem engedi a napközben tüntetést, szerda délután 17 órakor találkozik ismét fenn, a Karmelita kolostor előtt, hogy aztán együtt levonuljanak az Erzsébet hídra.

A keddi demonstráción felszólal Simon Kornél színművész, Rainer-Micsinyei Nóra színművész, Pásztor Erzsi színművész, Gerendás Péter (ének), Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérkozösség vezetője (videóüzenet), Békés Gáspár újságíró, Laczó Adrienn volt bíró, Szepesházi Péter ügyvéd, volt bíró, Pankotai Lili diáklány, aktivista.

Simon Kornél a Népszava kérdésére felszólalás előtt azt mondta, jobban izgul, mint máskor szokott. Szerinte azért vannak kevesebben, mert több rendezvény is volt az elmúlt egy hét alatt – Mindig annak a híve voltam, hogy egy művész ne politizáljon, de most olyan időket élünk, hogy már én is az arcommal szeretném vállalni a küzdelmet. Az egységélmény a fontos – fűzte hozzá, de azt nyilván illuzórikusnak tartja, hogy az Orbán-kormány meghátrál. Egység alatt az emberekre gondol, nem pártpolitikára, fel fog menni a budai Várba is. – Biztosan lesznek atrocitások, de senki nem erre törekszik. Én nagyon pacifista vagyok! – jelentette ki.

Eközben maga Hadhàzy Ákos azt mondta, nem volt jó ötlet a hétfői blokád, lebeszélte volna erről a Momentumot, de nem kérdezték meg. Irreális, hogy 20 ember megakadályozza a szavazást. – De az, hogy simán megszavazták a 15. alkotmánymódosítást, nem azt mutatja, hogy a az Orbán-kormány a mostani tüntetések után sem hátrál meg? - Nem, ez azt mutatja, hogy még nem jöttünk ki elegen. Azt elismerte, hogy jelenleg „kicsit kevesebben” vannak, mint a múlt héten. Jövő hétre is van új terve, de ezt majd később osztja meg mindenkivel.

Ami a Momentum Mozgalmat illeti, Tompos Márton nem is tagadja, hogy csalódottak és szkeptikusak. Kevesebben is jöttek el ma, mint szoktak. Szerinte megüzenték a pártoknak - így a Momentumnak is - hogy szereljék lejjebb magukat a hídfoglalásokról. Kérdésünkre, hogy felmennek-e a budai Várba Hadházy Ákossal, azt mondja, meglátják, most egyelőre inkább meghallgatják a beszédeket. Kiemelte: baromira nem ért egyet azzal, hogy ezek a rendezvények ennyire pártnélküliek legyenek, ez is kudarcba fullaszthatja a mozgósítást. A momentumosok közüól eleve csak páran jelentek meg lila kabátban. Egyikük Bedő Dávid, de úgy néz ki, az ellenéki párt füstgyertyás bevonulása ma elmarad.

Egy harmincas éveiben járó Fuck-NER pólós férfi szerint csak a rossz idő miatt vannak itt kevesen, az, hogy tegnap mégis elfogadták az alkotmánymódosítást nem a tiltakozások kudarcát mutatja. Tegnap is látszott, hogy az emberek nagyon dühösek. Ha nem vonják vissza ezt előbb-utóbb, szerinte forradalom is lehet.

A szervezők nem sokkal kezdés után azt mondták, hogy technikusokat a rendőrök ismét később engedték fel a hídra, ami miatt a felszólalók csak nagy késéssel léphetnek majd a színpadra. Kezdés után háromnegyed órával jóindulattal 300-an voltak az Erzsébet hídon.

Hadházy Ákos ez valószínűleg semmitől nem fogja eltántorítani, korábban még arról is írt, aki beletörődik abba, hogy ezentúl kínai típusú arcfelismerő rendszereket használjanak ellenzéki tüntetők megfélemlítésére, az semmiképpen ne jöjjön, aki viszont tenni szeretne ellene, annak ott a helye. „Mutassuk meg nekik, hogy van rá okuk! Kedd, szerda Erzsébet híd-Vár-Erzsébet híd” – buzdított az ellenzéki politikus. Még fel is szólította a bátrabbakat, hogy aki teheti, a kéksapkás, vidékről felrendelt rendőröknek hozzon szendvicset, mert a rendőrségtől nem kapnak ellátmányt. Üzenjük, hogy használhatják az általunk bérelt mobilvécéket is.