„Egyre nehezebb elhitetni az emberekkel, hogy az egészségügy állapotáért nem az Orbán-kormány felel”

egészségügy;Fidesz;hídfoglalás;Tisza Párt;

2025-04-18 17:04:00 CEST

Vasali Zoltán politológus szerint a Fidesz teljesítményéből az látszik, hogy nincs új ötlet a kommunikáció megújítására. Mindez akár újabb gyűlöletkampányokat hozhat.

Nem lőtt öngólt a Tisza Kollár Kinga kijelentéseivel – vélekedett Vasali Zoltán politológus a Népszava Törésvonal című műsorában.

Szerinte aki hívőként támogatja a Fideszt, azt úgysem lehet észérvekkel meggyőzni. Azok pedig, akik kritikusak a Fidesszel szemben, látják a háttérben meghúzódó problémákat.

Úgy fogalmazott: aki ma politikusként működik Magyarországon, arról összességében feltételezhetjük, hogy szereti a hazáját – csak éppen mást tekint közérdeknek. „A politika kisajátításának érzem azt, amikor a Fidesz részéről megmondják, mit kell gondolni Brüsszelről, vagy a jogállamisági eljárásról” – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a gazdasági sikerek sem úgy jönnek, ahogy azt a Fidesz várta, és a magyar társadalomban sem alakul ki az a pozitív érzet, amelyre a kormánypárt apellálhatna.

Az interjúban szóba került a Fidesz átkeretezési művelete is, amelynek során rossz állapotú kórházakat mutatnak be úgy, mintha azok felújítását a Tisza Párt akadályozná az uniós források blokkolásával. „Ha minimális racionalitást feltételezünk a választópolgárról, akkor felmerül a kérdés: ki a felelős az egészségügyi rendszer jelenlegi állapotáért? Lehet szuperkórházakról álmodni, uniós pénzből infrastruktúrát fejleszteni – ez valóban így van –, de az egészségügyi rendszer működtetése kormányzati felelősség. Az EU-ra hárítani mindezt csak egy leegyszerűsített kommunikációs kontextusban lehet” - fogalmazott.

Megjegyezte: az emberek befogadóképessége telítődött, és egyre nehezebb elhitetni, hogy mindezért nem a kormány felel. Rámutatott arra is, hogy a Fidesz teljesítményéből az látszik: nincs új ötlet a kommunikáció megújítására, és ez már érzékelhető a társadalmi hangulatban is. Vasali Zoltán szerint ezért arra lehet számítani, hogy a kormánypártok nyáron stratégiát váltanak – ez viszont újabb gyűlöletkampányokat hozhat. A politológus szkeptikus a közelmúlt utcai megmozdulásaival kapcsolatban is – példaként a Momentum akcióira és Hadházy Ákos hídfoglalásaira utalt. Kevés embert mozgatnak meg ezek az események, ráadásul kontraproduktív hatásuk is lehet, mivel egyeseket zavarhatnak a tömeghiányos tüntetések.

Úgy véli, az ellenzéki oldalon tapasztalható sokszínűség fakulni látszik, és 2026-ban egy hárompárti parlament kialakulására lehet számítani.