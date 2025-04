Lázár János;luxus;vagyonosodás;

2025-04-19 06:00:00 CEST

Pillantás a kilencedikről

Amióta Lázár János kirohant a NER luxizása ellen, sorra jelennek meg a „tényfeltáró” cikkek, hogy a NER nagyasszonyai hol, milyen milliós ruhákban, ékszerekben jelentek meg a nyilvánosság előtt. Legutóbb Várkonyi Andrea lepleződött le, nála négymilliós szettet számolt össze a leleplezésekben különösen erős Hadházy Ákos. De láthattuk Tiborcz István Ferrariját is, hogy ne csak a hölgyekkel foglalkozzunk. Lázár persze azóta erősen visszakozott, és a Fidesz egyéb prominensei igyekeztek új ruhába öltöztetni a miniszter szavait; nem azt, nem úgy és nem arra mondta, valójában nem is a NER-kullancsokról beszélt, hanem Magyar Péterről...

(Amúgy, legyen itt egy zárójel: nem tudom, megfigyelték-e, hogy egy-egy ilyen elszólás, kiszólás után milyen hatalmas energiákat öl a Fidesz-propaganda abba, hogy megváltoztassa. Mellesleg, épp ellenkező előjellel az ellenzékkel is eljátssza ezt; Ruszin-Szendi Romulusz vagy Kollár Kinga a példa erre...)

Szóval egyre-másra derül ki a hatalom képviselőiről, hogy luxizásban otthon vannak, egyáltalán nem szégyellik megmutatni, hogy gazdagok. És ez így van rendjén. Én egyáltalán nem látok ebben semmi kivetnivalót, hisz mennyivel lenne nekünk jobb, ha Tiborcz Trabanttal járna (vigyázat, az is drága: ma már egy Trabant old timer lenne), és akkor sem éreznénk magunkat jobban, ha Várkonyi Andrea szakadt ruhában jelenne meg az általuk is szponzorált Hófehérke előadásán. Tudniillik

semmi nem változna attól, ha mást mutatnának magukból, mint amilyenek. Mert hát tényleg nem ezzel van a baj, sokkal inkább azzal, amit nem látunk.

Nem látjuk, csak tudjuk, hogy tizenöt év alatt a hatalom képviselői, haszonélvezői mennyi pénzt vittek haza, hogy egy-egy nagyobb beruházásból mennyi hasznosult otthon... Illetve épp ez a baj: nem tudjuk, csak sejtjük, hogy egy stadion százmilliárdjából mennyi ment el, kvázi, a lelátókra, és mennyi mehetett el villákra, kastélyokra, külföldi bankszámlákra... Hogy egy sztrádaépítés beruházási költségének hány százaléka landolt fideszes zsebekben... Mészáros Lőrinc jövedelmét, ha az tényleg az övé, számon tartjuk, de mit tudunk a többiek vagyonáról? Egy asszonyi pompa igazán csak a felszín, legfeljebb annyit tudunk meg róla, hogy nem szégyell gazdagon öltözni, de hogy mi van mögötte – majdnem azt írtam: alatta –, arról csak sejtéseink lehetnek.

És komoly esély van arra, hogy soha ne is táruljon fel előttünk, ki és milyen módon jutott mesés jövedelmekhez. Kiss Lászlót, Óbuda polgármesterét bátran bilincsbe verték, és már lassan egy éve fogva tartják messze nem bizonyított milliók miatt, de a Magyar Nemzeti Bank 500 milliárdjáról, az „évszázad bankrablásáról” már szinte nem is beszélnek. Azt halljuk, olvassuk, hogy folyik valamilyen nyomozás, de hogy a Matolcsyk hol vannak, hogy tényleg valahol Dubaj környékén, arról szó sem esik. Szó esik sok minden másról, például a húsvéti nagytakarításról, ám ez a seprű a jelek szerint egyáltalán nem érinti sem a luxizókat, sem a rejtett életet élőket. Arra még várni kell.