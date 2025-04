Rejtélyes vagyonok a Fideszben

A nemzeti hírügynökség a demokratikus értékeket is aláássa, mindaz, amit tesznek és képviselnek, a magyar újságírás szégyene - mondta Szigetvári Viktor, miután az MTI - bár tudósítót küldött -, végül nem számolt be az Együtt eseményéről, amelynek témája Orbán Viktor vagyonosodása volt. Más fideszes politikusok is családtagjaiknál "rejtegetik" vagyonukat, az ő bevallásuk ugyanis nem nyilvános.