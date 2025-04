Donald Trump már most több veszélyhelyzetet hirdetett, mint bármelyik modern kori elődje, de vajon honnan vette az ötletet?

Orbán-kormány;Egyesült Államok;vészhelyzet;veszélyhelyzet;Donald Trump;rendeleti kormányzás;

2025-04-18 19:58:00 CEST

Az amerikai elnök a veszélyhelyzetre hivatkozva átléphet a kongresszuson is. Így indította el a kereskedelmi háborút gyakorlatilag az egész világ ellen, gyorsította fel az energia- és ásványkincsek kitermelését és vette célba az igazságszolgáltatást.

Donald Trump a hivatalba lépése óta eltelt 89 nap alatt több veszélyhelyzetet hirdetett, mint bármelyik elnök a modern amerikai történelemben – hívja fel a figyelmet az Axios.

A mindenkori amerikai elnöknek szinte bármikor szinte bármilyen okból joga van veszélyhelyzetet hirdetni anélkül, hogy bizonyítékokkal kellene szolgálnia a fenyegetésre vagy kérnie kellene a kongresszus jóváhagyását. Donald Trump idén már kilenc különböző veszélyhelyzetet hirdetett ki, többet, mint elődje 2022 és 2025 között. Az amerikai lap szerint az ilyen intézkedések eredetileg azt a célt szolgálnák, hogy az elnöknek mozgásteret biztosítsanak ritka, nem várt válságok idején, most azonban

a veszélyhelyzetek Trump-adminisztráció intézkedéseinek a gerincét alkotják, lehetővé téve az amerikai elnök számára, hogy a kongresszuson átlépve rendeletekkel kormányozzon.

Donald Trump eddig a többi közt veszélyhelyzetre hivatkozva indította el a kereskedelmi háborút gyakorlatilag az egész világ ellen, gyorsította fel az energia- és ásványkincsek kitermelését. Az igazságszolgáltatást is célba vette, emiatt jogászok attól tartanak, hogy a törvényeket kihasználva próbálja felborítani az alkotmányos hatalmi egyensúlyt.

A vonatkozó 1976-os jogszabály – amely veszélyhelyzet esetén 120 új törvényes hatáskörrel ruházza fel az amerikai elnököt – eredetileg tartalmazta a vétó lehetőségét, amely a kongresszusnak lehetőséget adott arra, hogy egyszerű többségi szavazással megszüntessen egy vészhelyzetet. A legfelsőbb bíróság ezt 1983-ban ezt alkotmányellenesnek minősítette, a mindenkori amerikai elnökre bízva, visszaél-e a hatalmával. A demokratikus normák és a önmérséklet jegyében a republikánus Ronald Reagantől a demokrata Joe Bidenig senki nem vitte túlzásba.

De mégis honnan vehette az ötletet Donald Trump? – kérdezhetnénk. Nos, nem zárható ki, hogy az amerikai elnököt európai szövetségese, Orbán Viktor inspirálta. Ugyanis, mint ismert, csaknem három éve élünk Magyarországon „háborús veszélyhelyzetben”, amelyet az Orbán-kormány most novemberig újra meg fog hosszabbítani.

Magyarországon 2022 májusában vezették be először a háborús vészhelyzetet, amit azóta is fenntart a kormányzat. Ezt megelőzően is rendkívüli jogrend biztosította a rendeleti kormányzást, 2016-tól a migrációs, utána pedig a Covid-járvány miatti vészhelyzet. Más európai országokban is hirdettek határozott idejű szükségállapotot főképp az ukrán menekültekkel kapcsolatos humanitárius válság miatt, de nem használták a háborút a jogállamiság és a demokratikus értékek zárójelbe tételére.