Jön az új Star Wars-film, Ryan Gosling lesz a főszereplő

2025-04-18 20:35:00 CEST

A Star Wars: Starfighter című alkotást várhatóan 2027-ben mutatják be a mozikban. A filmet Shawn Levy, a Deadpool & Rozsomák készítője rendezi.

Ryan Gosling kanadai színész lesz az új Star Wars-film főszereplője, amely a tervek szerint két év múlva kerül a mozikba – írja a BBC.

A Disney új projektje a Star Wars: Starfighter címet kapta, a rendezéssel pedig azt a Shawn Levyt bízták meg, aki a nagy sikerű Deadpool & Rozsomákot készítette. „Az a helyzet, hogy ez a forgatókönyv egyszerűen annyira jó. Egy remek történet, nagyszerű és eredeti karakterekkel” – mondta a színész egy tokiói eseményen.

Gosling egyébként mindig is nagy rajongója volt a franchisenak, az eseményen még a gyerekkori Star Wars-os ágyneműjét is bemutatták a közönségnek. A 2027. május 7-én bemutatásra kerülő film nincs kapcsolatban a Skywalker-sagával, egy teljesen új történet lesz. A sztoriról eddig keveset tudni, a hivatalos weboldal szerint a cselekmény körülbelül öt évvel a Star Wars: Skywalker kora eseményei után játszódik, Gosling pedig egy új karaktert alakít. A rendező annyit árult el, hogy nem egy előzményfilmet kapunk, nem is folytatást, „hanem egy új kaland lesz.”

A 2019-ben bemutatott Star Wars: Skywalker kora óta a Disney nem jelentkezett újabb Star Wars-filmmel a mozikban. A filmstúdió azonban tavaly novemberben közölte, hogy új trilógián dolgozik. A Disneynél egyébként számos Star Wars-univerzummal kapcsolatos produkción folyik a munka, a Jon Favreau rendezésében készülő The Mandalorian and Grogu című filmet Pedro Pascallal és Sigourney Weaverrel 2026-ban láthatja majd a közönség.

