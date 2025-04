Emmanuel Macron Franciaországba hívta a világ kutatóit, miután az Egyesült Államokban százával bocsátják el őket

Franciaország;Egyesült Államok;meghívás;Donald Trump;tudományos élet;Emmanuel Macron;

2025-04-19 07:16:00 CEST

A francia elnök végtelen horizontokat ígér.

Emmanuel Macron francia elnök pénteken meghívta az egész világ kutatóit, menjenek dolgozni Franciaországba vagy Európába, miután Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja elkezdte befagyasztani az egyetemek és kutatóiintézetek finanszírozását.

Emmanuel Macron nem említette az Egyesült Államokat, ahol kutatók százait mentették fel állásukból. „Itt, Franciaországban a kutatás elsődleges kérdés, az innováció, a tudomány korlátlan látóhatár. Világ kutatói, válasszák Franciaországot, válasszák Európát!” - írta Macron az X mikroblog portálon.

Franciaország pénteken indította el a Válaszd Franciaországot platformot, amelyet a francia Nemzeti Kutatási Hivatal (ANR) üzemeltet, s amely révén egyetemek, iskolák és kutatási intézmények kérhetnek kormányzati támogatást kutatók vendégül látásához, „Franciaország elkötelezett arra, hogy szembeszáll az akadémiai szabadság elleni támadásokkal világszerte” - szögezte le közleményében az ANR.

A közlemény szerint a platform lehetővé teszi, hogy az egyetemek támogatást kérjenek nemzetközi kutatók vendégül látásához, elsősorban az egészségüggyel, az éghajlattal és a biológiai sokszínűséggel, a mesterséges intelligenciával, az űrkutatással, a mezőgazdasággal, az alacsony karbonkibocsátású energiákkal és a digitális rendszerekkel kapcsolatos kutatások terén.

Az Egyesült Államokban a szövetségi támogatás megvonása miatt már március közepén létszámstopot vezetett be a Harvard University, a Massachusetts Institute of Technology, a Notre Dame; a University of Pennsylvania, a University of Pittsburgh, az Emory University, a University of Vermont, a North Carolina State University, a University of Washington és a University of California, San Diego, a Johns Hopkins University pedig 2200 munkatársának az elbocsátásáról tett bejelentést.