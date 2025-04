Veszélyben a jövő évi minimálbér

Alig telt el néhány hónap az évből és az eddig megismert gazdasági folyamatok és adatok alapján máris nagy veszélybe került a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tavaly év végén összehozott, hároméves minimálbér-megállapodás. Ez még akkor is így van, ha Nagy Márton, a nemzetgazdasági tárca vezetője a legutóbbi kormányinfón kijelentette, hogy a kormány jövőre 13 százalékos minimálbér-emeléssel számol. A probléma oka prózai: a megállapodásba gazdasági elvárások szerepelnek.

Mint emlékezetes, az Orbán-kormány hathatós nyomást gyakorolt a felekre, már csak azzal is, hogy rendszeresen hangsúlyozta, hogy számára kiemelt fontosságú a látványos béremelés. Rendre elhangzott az 1000 eurós minimálbér ígérete, igaz, az már csak a sorok között olvasva derült ki, hogy ezt nem a 3 éves időszak végére, hanem csak 2028-ban kívánják elérni. Ezek után a megállapodásba (az idei 290 800 forint után) 2026-ra 328 600 forintos, míg 2027-re 374 600 forintos minimálbér került bele.

Ezek 13, illetve 14 százalékkal haladják meg az előző évit. Arról viszont már akkor is, és azóta is kevesebb szó esik, hogy az elfogadott szövegben a jövő évi, majd a 2027-es emelés feltételeként több gazdasági mutató teljesülését is rögzítették. Ezek pedig kezdenek igencsak távolinak tűnni.