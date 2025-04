Ferenc pápa jelen lesz húsvét vasárnap az Urbi et Orbi áldáson

Vasárnap délelőtt Angelo Comastri bíboros, a Szent Péter-bazilika nyugalmazott főpapja mutatja be a Szent Péter téren az ünnepi misét. A hagyomány szerint délben a pápa a bazilika központi lodzsájáról mondja el húsvéti beszédét, amelynek állandó témája a béke, majd latinul Urbi et Orbi áldást ad.

A Szentszék szombat délután közölte a húsvéti mise rendjét, amelyben Ferenc pápa jelenléte fel van tüntetve a szertartást követő Urbi et Orbi áldáskor.

A szentszéki sajtóközpont bejelentette, hogy Ferenc pápa húsvét vasárnap jelen kíván lenni a Szent Péter téren az ünnepi misét követő Urbi et Orbi áldáson.

