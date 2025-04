Egyesült Államok;Donald Trump;importvámok;vámháború;

2025-04-19 14:46:00 CEST

Állítólag csak akkor sikerült Donald Trumpot rábeszélni az importvámok felfüggesztésére, amikor tanácsadójának épp máshol volt dolga

Scott Bessent pénzügy- és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter ekkor rohant be az Ovális Irodába, és meggyőzte az amerikai elnököt, hogy legalább részlegesen oldja fel a vámokat. Gyorsan be is jelentették a döntést.