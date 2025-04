A DHL egyelőre nem visz 800 dollárnál nagyobb értékű szállítmányokat Amerikába

Egyesült Államok;DHL;bürokrácia;Donald Trump;szállítmányozás;vámháború;

2025-04-20 12:25:00 CEST

Az ok, hogy Donald Trump vámháborúja miatt bevezetett ellenőrzésekkel együtt kezelhetetlenné vált a vámügyi bürokrácia.

A DHL Express több mint 800 dollár, azaz csaknem 290 ezer forint értékben felfüggeszti az Egyesült Államokba irányuló szállításokat – számolt be az amerikai alapítású, de németországi, bonni székhelyű cég gazdaságpolitikai intézkedéséről a BBC. A nemzetközi óriáscég, amely évente 1,7 milliárd csomagot szállít a világ 220 országába és csaknem 600 ezer embert foglalkoztat, Donald Trump amerikai elnök által bevezetett magas vámtarifákkal és a jelentősen megnövekedett vámügyi bürokráciával indokolta a lépést.

A DHL közölte, hogy hétfőtől további értesítésig ideiglenesen leállítja az összes Egyesült Államokba irányuló, az egyéni fogyasztók részére történő szállítást attól függetlenül, hogy melyik országból való a feladó. A cég tájékoztatása szerint intézkedésük vállalkozások közötti szállítási folyamatokat nem érinti, bár – ahogy fogalmaztak – késések előfordulhatnak.

Emlékeztettek, hogy az amerikai büntetővámok bevezetésééig 2500 dollárig terjedő csomagokat minimális papírmunkával juttathatták el az Egyesült Államokba, a szigorított vámellenőrzések miatt azonban csökkentették ezt a küszöböt. A DHL szerint a 800 dollárnál kisebb értékű csomagokat továbbra is eljuttatják a tulajdonosaikhoz, amelyek költsége minimális.

A BBC felidézte, hogy a Fehér Házban meghozott döntés május 2-tól korlátozza a 800 dollár alatti szállításokat is, különösen a Kínából és Hongkongból. Ezzel törnék meg az olcsó termékei miatt népszerű kínai webáruházak, így a Shein és a Temu amerikai felfutását, egyben azzal is vádolva azokat, hogy szintetikus drogokkal is kereskednek. A két társaság eközben már jelezte is, hogy Washington lépései miatt emelni fogják az árakat. A múlt héten a Hongkong Post közölte, hogy a trumpi vámpolitika miatt felfüggeszti az Egyesült Államokba tengeren küldött csomagokat, és április 27-től az Amerikából küldött csomagokat sem veszik át.