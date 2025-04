szakszervezetek;civil szervezetek;szolidaritás; NER;

Demokratikus politikai közeg nem létezhet a hatalmi ágak társadalmi kontrollja nélkül. Újra meg újra visszatérő kérdés, miért olyan nehezen megmozdítható a magyar társadalom. Mintha kiveszett volna belőle a szolidaritás minden csírája. Csakhogy úgy tűnik, a mai világban a szolidaritást is szervezni kell. Önmagában az együttérzés nem viszi utcára az embereket. Jelenleg azonban nincs olyan szervezeti háló, amely ezt ösztönözni, mozgatni tudná, egyben bizonyos védelmet is nyújtva a résztvevőknek.

Megkaptam én is a borítékot a szavazólappal, a tájékoztatóval és a válaszborítékkal. VOKS 2025. „Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?” Igen vagy nem? Kicsit örülök, mert a küldemény azt jelzi, velem is konzultál a kormány, engem is megkérdez, vagyis még magyar állampolgárnak számítok. A kérdés már kiverte párszor a biztosítékot, most a tájékoztató háttérszöveget olvasgatom, hátha árnyalja a képet. De a hatás ellenkező, még jobban beleránt a méreggőzbe. Persze nincs min meglepődni. Aki aljas módon kezel egy konfliktust, aljas plakátot készít, aljas kérdést tesz fel róla, az információs szövege sem lehet róla más. Kormányunk fel sem veti, hogy az ukrán csatlakozásnak esetleg lehetnek előnyei (azért is van ott a szavazólapon az „igen” opció). Az előnyökről Brüsszel beszél. Nekünk a „magyar érdeket” kell szem előtt tartanunk, mikor egy háborúba sodródott ország sorsáról nyilatkozunk. A kockázatokat. Amelyekből a kormány szerint jó pár van. Pénzügyi, mezőgazdasági, munkaerőpiaci, nyugdíjakat érintő, közbiztonsági, élelmiszerbiztonsági, egészségügyi. Hát igen, Ukrajna megmentése, támogatása, integrációja kockázatos számunkra. Az orosz erőszak előtt fejet hajtani viszont nem.

Borzadály szembesülni minden nap azzal, hogyan öli ki a kormánypropaganda az emberekből, híveiből a minimális szolidaritást. A szavazás üzenete: ne állj ki a gyengébb, a bántalmazott, az elnyomott mellett! A nagyobb erőt tiszteld! Ahhoz alkalmazkodj, azt szolgáld, bármilyenek legyenek is a céljai! Ahogy Trump bácsi és Putyin úr diktálja! A saját elveidhez, doktrínádhoz sem kell ragaszkodni. Nacionalista vagy? A nemzeti szuverenitás híve, mint a kormány? Ez helyes, de más ország szuverenitása nem fontos, nem a mi ügyünk. Akit eltaposnak, azt eltapossák.

Nem kell azonban mindig a kormányra mutogatni. Hiszen, ha már Ukrajnánál tartunk: volt a háború kezdete óta komoly társadalmi megmozdulás Ukrajna függetlenségéért, békéjéért? Amivel egyben a sajátunk és Európáé mellett is kiálltunk volna? De rendben, hagyjuk vérző szomszédunkat. Amikor a kormány hoz egy szégyenletes, állampolgári jogokat korlátozó törvényt, alkotmányt módosít hozzá, az egésszel a legfőbb célja, hogy fellépjen egy kisebbség rendezvénye ellen, és valakik emiatt tüntetésre szólítanak fel hetente, követjük tömegével őket? Nem, sőt, kiváló demokrata véleményformálóink még meg is indokolják, miért helytelen most egy spontán tüntetésben részt venni, egyben megideologizálva a legnagyobb ellenzéki párt tartózkodó álláspontját. A számtalan magára hagyott szakszervezeti és egyéb tiltakozásra pedig már utalni sem érdemes.