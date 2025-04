gyógyászat;pitypangméz;gyermekláncfű;

2025-04-22 06:00:00 CEST

Kislány koromban rengeteg gyermekláncfűvet szedtem, és szép koszorút fontam belőle Nagymamámnak és magamnak. Rengeteg kutyatej volt a hatalmas kertjében. Bár a sárga szirmok mindig beszínezték a kezeimet, de ez sosem zavart. Szerettem a növény friss illatát, ami olyan volt, mintha egy mezőn időznék.

Akkoriban még fogalmam sem volt ennek a kis virágnak a gyógyászai hatásairól. Pedig méregtelenítő hatásánál fogva csökkenti a reumatikus fájdalmakat, köszvényes megbetegedésnél is alkalmazható, vizelethajtó hatásának köszönhetően húgyúti panaszokra is kiváló. Máj- és epebajok első számú gyógynövénye. Keserűanyag tartalmánál fogva étvágygerjesztő, serkenti az epeműködést, de gyomorbántalmak, gyomorsavhiány esetén is hasznát vehetjük. A növény minden része felhasználható. A friss levelek C, A, B vitaminokban gazdagok, de többek között káliumot, cinket, vasat, magnéziumot és rezet is tartalmaznak, valamint D vitamint is van bennük. A növény salátának is kiváló. Gyökere a cikóriakávé egyik alapanyaga, ami méregtelenítésre és a tavaszi fáradtság elűzésére is alkalmazható. Sárga kis szirmai javíthatják az emlékezetünket. A virágszárában található tejnedvek segítik a sebek gyógyulását, bőrallergia, tyúkszem, szemölcs kezelésénél is alkalmazhatjuk. Virágjaiból ülőfürdő készíthető, női bántalmakra is használható, kovasav tartalmának köszönhetően pedig selymessé varázsolhatjuk vele bőrünket.