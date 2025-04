Lankadó támogatási érdeklődés az Otthonfelújítási Program iránt

állami támogatás;DK;Vadai Ágnes;otthonfelújítás;Energiaügyi Minisztérium;

Nem adott érdemi választ Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Vadai Ágnes ama írásbeli kérdésére, amelyben a DK politikusa lapunk márciusi tudósítását idézve az iránt tudakozódott, hogy a családi házak teljes körű energetikai felújítását célzó, tavaly júliusban indított, januárban átalakított úgynevezett Otthonfelújítási Program (OFP) hivatalos igénymutatója miért áll még mindig 0 százalékon. Az államtitkár lapunk szokásos, alaptalan becsmérlése mellett a kormány honlapján közzétett, áprilisi, kapcsolódó közlésüket ajánlotta az ellenzéki képviselő figyelmébe. Eszerint addig több mint 5700 kérelem érkezett be mintegy 32 milliárd forint értékben és 1200 pályázónak 4 milliárd forintot már ki is fizettek. Emellett mostantól tavaly december helyett elegendő, ha a lakcímkártya a kölcsönkérelem benyújtásáig igazolja, hogy az ingatlan az igénylő vagy hozzátartozója állandó lakó- vagy tartózkodási helye – rögzítik. A közleményben frissített adatok egyébként az érdeklődés erőteljes visszaeséséről tanúskodnak, hisz januárban tavalyra 4900 beérkezett kérelemről számoltak be. Eszerint a feltételek könnyítése dacára a beadványok addigi, valamivel több mint nyolcszázas havi átlaga számításunk szerint idén harmadolódott. Míg az eredeti, tavalyi kiírás a 108 milliárdos keretből 20 ezer, addig a januári frissítés az addig megmaradt, 73 milliárdos forrásból 15 ezer otthon energiatakarékos átalakítását célozta. Ehhez képest szakértők szerint 3-4 millió hazai lakás igényelne energiahatékonysági felújítást, de a pályázat feltételeinek is legalább másfélmillió hazai családi ház megfelel.

A kiírás szerint az energetikus által javasolt, a fogyasztást legalább 30 százalékkal csökkentő beruházásokra ingatlanonként legfeljebb elnyerhető, 3 milló forintos vissza nem térítendő támogatás feltétele annak mértékével megegyező, kamatmentes hitel igénylése és arányosan legfeljebb egymillió forintos önrész vállalása. Szakértők szerint a régóta várt, uniós hátterű pályázat iránti érdeklődést leginkább a bonyolult papírmunka és a kötelező hitelfelvétel veti vissza. Az OFP nem keverendő össze az inkább társadalompolitikai feltételekhez kötött, a kedvezményezettek számára kedvezőbb Vidéki Otthonfelújítási Programmal.

Az államtitkári válasz kapcsán megjegyzendő: természetesen az okokat boncolgató márciusi cikkünk előtt is kikértük a szaktárca véleményét, ám válasz nem érkezett. A pályázati igénymutató tegnapi lapzártánkkor is 0 százalékon állt.

Frissített a szaktárca Az Otthonfelújítási Program keretében eddig közel 6 ezer kölcsönkérelem érkezett be 33,2 milliárd forint értékben - tette közzé tegnap Facebook-oldalán az illetékes Energiaügyi Minisztérium azután, hogy szerdai lapszámunkban az eredetileg 20 ezer családi ház energiahatékonyság-növelését célzó uniós támogatási program iránti, eleve alacsony érdeklődés további lanyhulásáról számoltunk be. Több mint 1300 pályázónak már kifizettek összesen 4,6 milliárd forintot - tették hozzá, emlékeztetve a könnyített részvételi feltételekre. Mivel januárban a tavalyi évre 4900, két hete pedig 5700 kölcsönkérelemről, illetve 1200 pályázónak 4 milliárd forint kifizetéséről számoltak be, a friss adatok sem utalnak az érdeklődés érdemi felfutására.