Újra összejött a hídfoglalás, a Momentum Mozgalom megbénította a forgalmat a Szabadság hídon

Erzsébet híd;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;Momentum Mozgalom;Momentum;hídfoglalás;

2025-04-22 18:30:00 CEST

A Ferenciek terén rendőrsorfal tartotta a járdán a tüntetőket, aztán az ellenzéki párt a híveivel a Szabadság híd felé vette az irányt.

Cikkünk nemsokára frissül!

Kedden délután 5 óra 30 perckor Hadházy Ákos, illetve a Momentum tüntetőinek egy időre sikerült lezárniuk a Szabad Sajtó utat a Ferenciek terénél. Mintegy 200-300-an tiltakoztak, a forgalom leállt, az Erzsébet híd előtt a pesti oldalon hosszú sorban torlódtak az autók. A kivezényelt készenleti rendőrök néhány perc múltán kettéválasztották a tömeget, és sorfalban mindkét oldalon járdára terelték a tüntetőket, így újra elindulhatott a forgalom. Helyszíni tudósítónk szerint rengeteg, körülbelül 100 készenléti rendőrt lehetett látni a Ferenciek terén. Zúgott a „Mocskos Fidesz!” és az „Orbán takarodj!”

Később füstgyertyákkal megjelentek a Momentum Mozgalom tüntetői is, akik a Ferenciek teréről a Szabadság híd felé vették az irányt, a Kálvin térnél a Vámház körúton már el is foglalták a budai oldal felé vezető sávot. „A gyülekezés alapjog!” – skandálták, de utána jött a „Mocskos Fidesz!” is. Még a Szabadság híd előtt teljes szélességében elfoglalták az utat, a Momentum Mozgalom vezetése kifeszített egy molinót „Minket kitilthattok, de az igazságot nem!” felirattal, aztán elindultak a budai hídfő felé. Ekkor már a Szabadság hídnál is megjelentek a készenléti rendőrök, itt is elkezdték a járdára terelni a tüntetőket.

Amíg a készenléti rendőrök piros sapkában a pesti oldal felől, a BRFK-hoz tartozó kéksapkás egyenruhások a budai oldalról szorították harapófogóba a tüntetőket, akik így egyelőre letáboroztak a híd közepe felé, egy kicsit a Szent Gellért térhez közelebbi részen. Jó negyedórával később a készenléti rendőrök a híd teljes szélességében, megindultak a tüntetők felé, akik erre szinte hézagmentesen lezárták a hidat, leülve a földre, az útra és a sínekre. A tüntetők kiszorításra és igazoltatásra is készülnek.

A BRFK keddi közleményében jogellenesnek minősítette a gyűlést. 18 óra után azt írták: „A vonulók elérték a Szabadság hidat. A rendőrök a közlekedésbiztonságra figyelemmel a Kálvin térnél a forgalmat továbbra is az Üllői útra terelik, a híd budai hídfőjénél a forgalmat szintén terelik és nem engedik a hídra kanyarodni. A jogellenes gyűlésen résztvevők egy csoportja felment a hídra és akadályozza a forgalmat. A rendőrök a Szabadság hídon lévőket a közlekedés biztonsága érdekében felszólítják, hogy az úttestről a járdára menjenek fel.”

Mint megírtuk, Hadházy Ákos erre a keddre is tüntetést hirdetett, tiltakozásul a gyülekezési törvény Pride betiltását is lehetővé tevő módosítása ellen. Ennek a megtartására a BRFK és a Kúria is nemet mondott, mondván, a hídfoglalással a résztvevők indokolatlan mértékben zavarják a forgalmat, a független parlamenti képviselő azonban azt ígérte, hogy kedd délután átsétál az Erzsébet hídon. Egyébként valóban, az úgynevezett ellentüntetők sikertelen akcióját követően átballag az Erzsébet hídon.

Ezzel párhuzamosan a hatóságok engedélyeztek egy másik gyűlést. Dézsy Zoltán, az Elment az öszöd című film rendezője, a Munkácsy-díjat szerző Vészabó Noémi volt férje keddtől péntekig lefoglalhatta az Erzsébet híd járdaszakaszait. Az úgynevezett „demonstrációt” április 22. és 26. között minden nap 18 és 19 óra között az Erzsébet híd járdaszakaszaira jelentették be. „Az egész hídon demonstrálhatunk: a gyalogosok kizárólag a járdán, az autósok az úttesten, úgy, hogy közben szépen közlekedik és továbbhalad mindenki” – fogalmazott. Kedden pedig már amiatt aggódott, hogy provokátorok zavarhatják meg Erzsébet hídi „tüntetését”.

Ellentüntetőként a Ferenciek terén feltűnt a Vadhajtások portál első embere, Bede Zsolt, aki leginkább arról ismert, hogy provokál ellenzéki szereplőket a nyílt utcán. Mint korábban mindig, megjelent Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő is, aki trombitálni kezdett, mint korábban mindig.

Egy hete Hadházy Ákos 24 órás demonstrációt tartott, az Erzsébet hídról a budai Várba vonult a szimpatizánsaival, aztán másnap egy időre újra elfoglalta az Erzsébet hidat. Keddi posztjában a keddi programjáról szólva kifejtette, hogy semmi különöset nem fog tenni. „Csak nézelődni fogok, békésen ácsorogni, szelfizni, egy élő videóban elmondani nagyjából az előző pont tartalmát, esetleg sétálni egyet a hídon” – fogalmazott. Majd jelezte azt is, hogy sem pártzászlókat, sem balhét nem szeretne, ahogy rendőrökkel nyomakodó vagy kormánypárti provokátorokkal vitatkozó néhány tucat embert sem, különösen nem pártpolitikusokat.