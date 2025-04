„Tízezres tömegdemonstrációra” készülve foglalta le napokra az Erzsébet hidat az Elment az öszöd rendezője

demonstráció;Erzsébet híd;lefoglalás;Dézsy Zoltán;Vészabó Noémi;

2025-04-20 16:00:00 CEST

Dézsy Zoltán, ahogy a rendőrség is megerősítette, a dunai átkelő járdaszakaszaira kapott engedélyt keddtől péntekig, miközben Hadházy Ákos sehol sem tüntethet.

Még április 17-én csütörtökön reggel lefoglalta az Erzsébet-hidat, ”mégpedig egy különleges és tízezreket megmozgató tömegdemonstrációra” Dézsy Zoltán, az Elment az öszöd című botrányfilm rendezője, aki az elmúlt napokban az ugyancsak a botránykrónikák élén szereplő Munkácsy-díjat szerző Vészabó Noémi volt férje – derül ki a 444 vasárnapi cikkéből. A lap a férfi Facebook-posztját vette észre. Egykori asszonyához azonban tervének nincs köze, annál inkább Hadházy Ákoshoz, akitől, ahogy fogalmaz: „Visszaszerezzük Erzsébetet!”

– A BRFK képviselőivel való konzultáció után négy napra kaptam engedélyt – keddtől péntekig. Amíg mi tüntetünk, senki nem veheti el tőlünk a hidat

– írja Dézsy, akinek bejelentését a rendőrség is megerősítette, így: „Egy magánszemély 2025. április 22. és 26. közötti időre minden nap 18 és 19 óra között az Erzsébet híd járdaszakaszaira jelentett be gyűlést, amelyet a gyülekezési hatóság tudomásul vett”.

Dézsy most is rendezni készül. – Az egész hídon demonstrálhatunk: a gyalogosok kizárólag a járdán, az autósok az úttesten, úgy, hogy közben szépen közlekedik és továbbhalad mindenki.

Azt, hogy ez nem egy független kezdeményezés az elmúlt hetek hídlezárásaitól, amelyet a gyülekezési jog korlátozása ellen Hadházy Ákos szervezett, Dézsy a demonstráció transzparenseire is javaslatot tesz. Ezek között szerepel a „Szabad hidakat!; Éjen a szabad Erzsébet híd!; Free Bridge!”

Lapunk is beszámolt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő vasárnap reggeli Facebook-posztjáról, amelyben azt írta, hogy szombat este „Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre”. – A Kúria pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát. Tehát mondvacsinált, zagyva indokokkal, politikai megrendelésre tiltották be ugyanazt a tüntetést, amit egy hete még engedélyeztek – sorolta. Szerinte félnek ezektől a demonstrációktól, egyébként nem merték volna megtenni, hogy miután négy alkalommal tudomásul vették, most hirtelen tiltott lett az Erzsébet hídon tiltakozni.