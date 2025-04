Hadházy Ákos ma délután átsétál az Erzsébet hídon

Erzsébet híd;Hadházy Ákos;hídfoglalás;

Sem balhét, sem pártzászlókat nem akar látni.

Bár a rendőrség és a Kúria is betiltotta Hadházy Ákos hídfoglalását, az ellenzéki politikus ennek ellenére kedden délután átsétál az Erzsébet hídon.

Mint arról korábban hírt adtunk, a már-már szokásosnak mondható rendezvényt a hatóságok többek között azzal az indokkal száműzték az Egyetem térre, hogy a résztvevők száma várhatóan ezer fő alatt marad.

A független országgyűlési képviselő nyomatékosította, hogy kedden délután jelen lesz a Ferenciek terén, mivel „a hatalom által politikai okból betiltott békés tüntetés, amit éppen azért hirdettünk meg, mert a gyáva hatalom lehetővé tette a tüntetők ellen a kínai arcfelismerő rendszerek használatát. Ez újabb, mérföldes lépés a teljes diktatúrába vezető úton.” Hangsúlyozta, hogy pontosan ugyanazokat a tüntetéseket jelentette be a mai napra is, mint korábban, és pontosan ugyanazt az eseményt tiltották be, amit még egy hete mind a rendőrség, mind a Kúria törvényesnek mondott.

Programjáról szólva kifejtette, hogy semmi különöset nem fog tenni. „Csak nézelődni fogok, békésen ácsorogni, szelfizni, egy élő videóban elmondani nagyjából az előző pont tartalmát, esetleg sétálni egyet a hídon. Feltéve, ha a Fidesz provokatőrei ezt hagyják. Ha esetleg valakinek az jutna eszébe, hogy ő is pont akkor sétál arra, annak sem javaslok ettől más programot” – fogalmazott.

Jelezte, hogy sem pártzászlókat, sem balhét nem szeretne, ahogy rendőrökkel nyomakodó vagy kormánypárti provokatőrökkel vitatkozó néhány tucat embert sem, különösen nem pártpolitikusokat. „A hatalom nem fél a balhétól, hanem kifejezetten keresi azt, mert tudja, hogy az elriaszthatja a békés tüntetők tömegeit. Pedig ez az egyetlen – a békésen, de nagyon elszántan tüntető magyarok tömege –, amitől a Fidesz fél. Lehet, hogy eljött a polgári engedetlenség ideje, sőt, valószínű, hogy már rég szükség lett volna rá. Ez azonban csak egyetlen esetben lehet hatásos: ha az békés és ha sokan vesznek benne részt” – zárta sorait Hadházy Ákos.