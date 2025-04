Hídfoglalás: belső vizsgálat indult a rendőrségnél a fellökött tüntető miatt

belső vizsgálat;tüntetés;Szabadság híd;Készenléti Rendőrség;Momentum Mozgalom;Momentum;hídfoglalás;Bedő Dávid;

2025-04-23 16:36:00 CEST

Azután, hogy Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője közzétett egy videót, amelyen az egyik készenlétis fellöki párttársát, majd rátapostak a földre esett szemüvegére kedden a Szabadság hídon.

Belső vizsgálatot rendelt a rendőrség a Szabadság hídon fellökött tüntetővel összefüggésben – értesült 444.

Mint arról beszámoltunk, „brutális rendőri fellépésről” számolt be Bedő Dávid a keddi hídfoglalás után. A Momentum frakcióvezetője közzétett egy videót is, amelyhez azt fűzte hozzá, hogy az egyik készenlétis leverte bottal járó párttársa, Szabó Bence szemüvegét, amit állítása szerint a Dunába rúgtak. Az ellenzéki politikus jog lépéseket ígért, és közölte, hogy Pintér Sándor belügyminiszterhez is fordul.

A lap azt írja, „a felvételek alapján a Készenléti Rendőrség parancsnoka belső vizsgálatot rendelt el. Ennek során a körülmények tisztázása meg fog történni. Az esetleges további jogi lépések megtétele ennek függvénye”.

Hadházy Ákos a gyülekezési törvény Pride betiltását is lehetővé tevő módosítása ellen tiltakozásul hirdetett tegnapra újabb tüntetést. Ennek a megtartására a BRFK és a Kúria is nemet mondott, mondván, a hídfoglalással a résztvevők indokolatlan mértékben zavarják a forgalmat. A független parlamenti képviselő azt ígérte, hogy kedd délután átsétál az Erzsébet hídon. Kedden mintegy 200-300-an tiltakoztak, a forgalom leállt, az Erzsébet híd előtt a pesti oldalon hosszú sorban torlódtak az autók.

A kivezényelt készenléti rendőrök néhány perc múltán kettéválasztották a tömeget, és sorfalban mindkét oldalon járdára terelték a tüntetőket, így újra elindulhatott a forgalom. Később füstgyertyákkal megjelentek a Momentum Mozgalom tüntetői is, akik a Ferenciek teréről a Szabadság híd felé vették az irányt. Amíg a készenléti rendőrök piros sapkában a pesti oldal felől, a BRFK-hoz tartozó kéksapkás egyenruhások a budai oldalról szorították harapófogóba a tüntetőket, akik így egyelőre letáboroztak a híd közepe felé.

Jó negyedórával később a készenléti rendőrök a híd teljes szélességében, megindultak a tüntetők felé, akik erre szinte hézagmentesen lezárták a hidat, leülve a földre, az útra és a sínekre. A rendőrök végül a földön ülőket is egyenként felállították és a járdára kísérték vagy egyszerűen ketten megfogták és kiemelték őket. Az intézkedés este fél 8 előtt be is fejeződött, a tüntetők végül a budai oldalon elhagyták a Szabadság hidat, így annak az elfoglalása véget is ért.