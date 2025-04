Több mint 50 ember ellen indított eljárást a keddi hídfoglalós tüntetés miatt a rendőrség

rendőrség;tüntetés;Hadházy Ákos;Momentum Mozgalom;hídfoglalás;

2025-04-23 12:11:00 CEST

Többek közt gyülekezési joggal visszaélés, közlekedési szabálysértés és csendháborítás miatt.

A rendőrök 140 embert igazoltattak Hadházy Ákos és a Momentum gyülekezési jog korlátozása ellen meghirdetett, a rendőrség által azonban nem engedélyezett keddi tüntetésén.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdai közleménye szerint

két személy ellen gyülekezési joggal visszaélés,

míg egy emberrel szemben pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt tettek feljelentést,

közlekedési szabálysértés következtében 51 ember ellen indult eljárás, egyiküket személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt is feljelentették,

és egy-egy fővel szemben indult szabálysértési eljárás személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése, illetve csendháborítás miatt.

„A rendőrség mindenki számára biztosítja a békés gyülekezés jogát, miközben figyelembe veszi mások jogait, és érvényt szerez a hatályos magyar jogszabályoknak” – üzente a BRFK. A rendőrség a tiltakozást a honlapján úgy összegezte: „a gyűlés résztvevői jogellenesen előbb az V. kerület, Ferenciek terénél akadályozták a közlekedőket, majd egy csoportjuk a Szabadság hídhoz vonult, ahol egy időre blokkolták a forgalmat. A rendőrök a közlekedés biztonsága érdekében az érintett szakaszokról ideiglenesen elterelték a forgalmat. A Szabadság híd úttestjét jogellenesen elfoglaló személyeket többször felszólították, hogy menjenek fel a járdára. Akik az ismételt felszólításnak nem tettek eleget, a rendőrök vitték fel a járdára”.

Mint megírtuk, Hadházy Ákos a gyülekezési törvény Pride betiltását is lehetővé tevő módosítása ellen tiltakozásul hirdetett tegnapra újabb tüntetést. Ennek a megtartására a BRFK és a Kúria is nemet mondott, mondván, a hídfoglalással a résztvevők indokolatlan mértékben zavarják a forgalmat. A független parlamenti képviselő azt ígérte, hogy kedd délután átsétál az Erzsébet hídon. Kedden mintegy 200-300-an tiltakoztak, a forgalom leállt, az Erzsébet híd előtt a pesti oldalon hosszú sorban torlódtak az autók.

A kivezényelt készenléti rendőrök néhány perc múltán kettéválasztották a tömeget, és sorfalban mindkét oldalon járdára terelték a tüntetőket, így újra elindulhatott a forgalom. Később füstgyertyákkal megjelentek a Momentum Mozgalom tüntetői is, akik a Ferenciek teréről a Szabadság híd felé vették az irányt. Amíg a készenléti rendőrök piros sapkában a pesti oldal felől, a BRFK-hoz tartozó kéksapkás egyenruhások a budai oldalról szorították harapófogóba a tüntetőket, akik így egyelőre letáboroztak a híd közepe felé. Jó negyedórával később a készenléti rendőrök a híd teljes szélességében, megindultak a tüntetők felé, akik erre szinte hézagmentesen lezárták a hidat, leülve a földre, az útra és a sínekre. A rendőrök végül a földön ülőket is egyenként felállították és a járdára kísérték vagy egyszerűen ketten megfogták és kiemelték őket. Az intézkedés este fél 8 előtt be is fejeződött, a tüntetők végül a budai oldalon elhagyták a Szabadság hidat, így annak az elfoglalása véget is ért.

„A mai nap legfontosabb eredménye, hogy nem hagytuk abba. Nagyon büszke vagyok azokra, akik kedden délután önszerveződő, leleményes módon semmibe vették a pintérség tilalmát és nem rettentek meg az erősen eltúlzott rendőri erőktől, inkább egy spontán tüntetés keretében csak azért is lezárták egy időre az Erzsébet hidat” – közölte később Hadházy Ákos. A politikus azt üzente: „találkozunk május 1-én, mert nem hagyjuk abba”.