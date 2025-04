Vészabó Noémi Munkácsy-díjánál nem történt hivatali visszaélés a rendőrség szerint

hivatali visszaélés;Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;Munkácsy-díj;Hankó Balázs;Hankó Zoltán;Vészabó Noémi;

2025-04-23 20:27:00 CEST

A rendőrség szerint nem bűncselekmény, hogy Hankó Balázs a festőművésznek is odaítélte a díjat, ahogyan az sem, hogy a Vészabó könyveit a miniszter édesapjának fennhatósága alatt álló cég adja ki.

„Már a Munkácsy-díj is családi üzlet lett?” – ezzel a címmel tett fel írásbeli kérdést Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese Polt Péter legfőbb ügyésznek április közepén. Az ellenzéki politikus ebben azzal vádolta Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, hogy az édesapja fennhatósága alatt álló gyógyszerészeti kiadóvállalat évek óta egyengeti az állami kitüntetése miatt komoly szakmai felzúdulást okozó Vészabó Noémi karrierjét.

A kérdést aztán az ügyészség feljelentésként értékelte, majd továbbította azt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának. A rendőrség szerint azonban nem valósult meg hivatali visszaélés azzal, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Vészabó Noémi festőművésznek is adott Munkácsy-díjat – írja a Telex.

A rendőrség szerint a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, hogy a díjakat odaítélő miniszter kizárólag a szakmai bizottság által összeállított névsorból válogathat, így pedig az, hogy Hankó Vészabó Noémit is Munkácsy-díjban részesítette, nem bűncselekmény. Ahogyan szerintük az sem, hogy az a Galenus árulja Vészabó könyveit, amely Hankó Zoltán, a díjazásáról döntő miniszter édesapja vezette Magyar Gyógyszerészi Kamara felügyelete alatt áll.

Mint arról beszámoltunk, márciusban a teljes Munkácsy-díj Bizottság lemondott, miután Hankó Balázs gyakorlatilag kézi vezérléssel határozott számos díjazottról. A 444 korábbi cikke szerint az volt a szokás, hogy a 7 kiosztandó díjhoz a bizottság 14 nevet javasol, ebből a miniszter kiválaszt 5-6-ot, akikhez hozzátesz 1-2 „csókost”. Csakhogy az arány idén megfordult: mindössze 2 bizottsági jelölt kapott díjat és 5 protekciós futott be.

Köztük volt Vészabó Noémi is, aki még a bizottság első, 150 fős bő listáján sem szerepelt. Vészabót időközben plágiummal is megvádolták, díjazása ellen pedig petíció indult, melyet neves művészek is aláírtak, és amelyben amatőr giccsfestőnek titulálták a festőt.