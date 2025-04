Megnyílt lapunk karikaturistájának, Pápai Gábornak a kiállítása a Boráros téri aluljáróban

Pápai-karikatúra;

2025-04-23 20:39:00 CEST

Nem ez az első alkalom, hogy a karikaturista föld alatt állít ki.

A rajzoló még a publicistáknál is kiszolgáltatottabb helyzetben van, mert a hülyék nem könnyen veszik rá magukat az olvasásra, de ugye nézni szívesen néznek. Hogy látnak-e eközben bármit, az más kérdés. Nézni azt néznek, bámulnak bele a nagy és idegen világba – mondta Para-Kovács Imre megnyitószövegében lapunk karikaturistája, Pápai Gábor kiállításán, mely rendhagyó helyen nyílt meg, a Boráros téri aluljáróban. A tárlat a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Lakályos Boráros (sic) nevű projektének első születésnapja keretében belül valósult meg, a párt célja ugyanis, hogy a IX. kerületi helyszínt lakájossá tegyék az utca emberének. És közben képeket is lehet nézni, most Pápainak a Népszavában is látható karikatúráit, melyeken főleg ismert magyar politikusok kapnak szerepet.

– Én adtam száz rajzot a Kutyapárt passzivistáinak, akik egy online szavazást indítottak el, melyen bárki kiválaszthatott azok közül tizennyolcat, a legtöbb szavazatot nyert képeket pedig kiállították. Szóval ez közösségi akaratot tükröz. Én csak azt kértem az emberektől, hogy amennyire lehet, ne bántó rajzokat válasszanak, hiszen ez köztéri kiállítás lesz. De most majd meglátjuk, mennyire voltak erre tekintettel – mondta lapunknak Pápai, akinek régi álma volt, hogy ha lesz egyéni tárlata akkor lépjen fel azon a Méhek nevű együttes, mely bár korábban feloszlott, most egyik fele, Méhes Csaba – Pápai kísértében – az aluljáróban instant koncertet adott.

Amúgy nem ez az első alkalom, hogy a karikaturista föld alatt állít ki. – ’93-ban a Kálvin téri aluljáróban volt tárlatom. Annak is volt egy komoly támogatója, a Fővárosi Önkormányzat, mely akkor ellenzéki volt, a helyszínen pedig a Magyar Hírlapban megjelent rajzaimat tették ki. De az nagyon más volt mint ma. Akkor még sokkal kevesebbet engedett meg magának a rajzoló. Ma már sokkal szókimondóbbak vagyunk – véli Pápai.