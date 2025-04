Újra dolgozhat a férfi, akit korábban felfüggesztettek, mert megerőszakolhatott egy beteget a fogyatékosokat ellátó gacsályi intézetben

nyomozás;Magyar Máltai Szeretetszolgálat;szexuális erőszak;Gacsály;

A Máltai Szeretetszolgálat közölte, az érintett gondnoki feladatokat végez egy külső telephelyen, a munkája során nem találkozik egyetlen ellátottal sem.

Újra dolgozhat a Máltai Szeretetszolgálat bentlakásos otthonában az a férfi, akit korábban felfüggesztetettek, mert szexuális erőszak gyanújába keveredett – tudta meg az RTL Híradó.

A csatorna felidézi, a fogyatékosokat ellátó gacsályi intézetben az elmúlt fél évben több rendőrségi nyomozás is indult, mert a gyanú szerint két gondozott nő bűncselekmény áldozata lett. Az egyik esetről videó készült, ezen látható, ahogy a beteggel kiabált a főápoló még 2023 végén, és meg is rugdosta a 40 év körüli nőt. A bántalmazó ellen azóta vádat emeltek, felfüggesztett börtönnel büntetnék.

A csatorna márciusban számolt be arról, hogy egy másik, mentálisan zavart beteget megerőszakolhattak az intézményben. Az RTL Híradó információi szerint egy karbantartó keveredett gyanúba. Az otthont fenntartó Máltai Szeretetszolgálat a bent lakó panasza után átmenetileg felfüggesztette az állásából a férfit, az RTL Híradó azonban most megtudta, hogy egy ideje már újra náluk dolgozhat. Ezt a szeretetszolgálat is elismerte, és a csatornával közölte:

a férfi gondnoki feladatokat végez egy külső telephelyen, és munkája során nem találkozik egyetlen ellátottal sem. Ha olyan helyre akar menni, ahol bent lakók lehetnek, csak kísérővel teheti ezt meg.

A Máltai Szeretetszolgálat közölte, minden további intézkedéssel megvárja az eljárás végét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség az RTL Híradó megkeresésére közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, gyanúsítottként még nem hallgattak ki senkit.