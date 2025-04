Magyar Péter szerint Tiborcz István állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben, a miniszterelnök veje cáfol

állampolgárság;Egyesült Arab Emírségek;Tiborcz István;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-24 13:09:00 CEST

Tiborcz István hazugsággal vádolja az ellenzéki párt elnökét.

Orbán Viktor veje, Tiborcz István egy Gellért-hegyi ügyvédi irodán keresztül állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben – közölte csütörtöki Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter Orbán Viktorhoz intézett kérdéseiben azt firtatta, miért akar a kormányfő veje éppen egy olyan ország állampolgára lenni, amelynek nem kötött kiadatási szerződést Magyarországgal. „Más családtagjai is kérvényeztek második állampolgárságot? Esetleg ön is? Tiborcz István vagy Matolcsy Ádám ötlete volt a plusz állampolgárság? Ez az ügy is szóba került januárban az emírrel folytatott tárgyalásain, amikor Rákosrendezőt áron alul át akarta játszani arab befektetőknek?” – sorolta a kérdéseit a Tisza Párt elnöke.

Egyben jelezte, hogy a leendő Tisza-kormány minden érintett országgal – többek közt Argentínával, Csáddal, Thaifölddel, vagy éppen az Egyesült Arab Emírségekkel – megköti a kiadatási egyezményeket. Nyomatékosította, hogy a kormányváltás után újra lesz független ügyészség és bíróság. Magyarul: indul az út a börtönbe program – zárta sorait Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egyébként nem közölt semmiféle konkrétumot vagy bizonyítékot, amely alátámasztaná állítását.

Magyar Péter ismételten hazudik, nem adtam be semmilyen állampolgársági kérelmet az Egyesült Arab Emírségekbe, ahogyan azt friss posztjában állította, se más országba” - reagált a 444 megkeresésére Tiborcz István. A miniszterelnök veje a portálnak küldött nyilatkozatában felhívta Magyar Péter figyelmét arra, hogy „kettőnk közül nem én írtam alá túlárazott szerződéseket egy állami cég nevében, nem én loptam el más telefonját, nem ellenem folyik bennfentes kereskedelem miatt vizsgálat, illetve nem én bújok a mentelmi jogom mögé”, tekintettel arra, hogy ami az utóbbit illeti, neki mentelmi joga nincs is.