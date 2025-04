„Hát persze” – válaszolta Orbán Viktor, megértő-e, ha valakit Tiborcz István luxusautója és Rogán Antal feleségének luxustáskája háborít fel

Ukrajna;Orbán Viktor;Rogán Antal;Pilisvörösvár;Tiborcz István;

2025-04-24 08:33:00 CEST

A miniszterelnök váratlanul feltűnt az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló fideszes véleménynyilvánító szavazás pilisvörösvári kampányállomásán.

Váratlanul megjelent Orbán Viktor miniszterelnök az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló fideszes véleménynyilvánító szavazás pilisvörösvári kampányállomásán, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter és Menczer Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszélgetését lehetett meghallgatni. Sőt, a kormányfő néhány kérdésre is megállt a 24.hu stábjának.

A rendkívül rövid interjú során a portál felidézte, hogy Orbán Viktor a Hont Andrásnak adott interjújában arról beszélt, Matolcsy Ádám luxusautóival kapcsolatban megérti, hogy egyesek felháborodnak. Nemrég megjelent egy kép arról, hogy a veje, Tiborcz István egy 250 milliós luxusautóból szállt ki, de említhetnénk Rogán Antal feleségének több tízmilliós luxustáskáját – ezekkel kapcsolatban is megértő, hogyha egyeseket felháborít? – érdeklődött a portál.

„Hát persze”

– hangzott a miniszterelnök válasza.

Orbán Viktor a portál másik felvetésére reagálva arról is beszélt, 2022 júniusában azért mondta, hogy támogatni fogják Ukrajna uniós csatlakozását, mert „az volt a békét leginkább elősegítő álláspont, arról szó sem volt, hogy 2030-ig ennek be kell következnie”. „Akkor egy elméleti kérdés volt, most meg itt egy konkrét ügy. 2030-ig be akarjk őket hozni, ez egy másik történet” – jelentette ki a kormányfő.