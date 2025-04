Orbán Viktor szerint komoly kihívás a Tisza Párt

politika;Orbán-kormány;Magyarország;Ukrajna;interjú;Orbán Viktor;Rogán Antal;youtube;Donald Trump;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-04-17 20:24:00 CEST

A miniszterelnök az ÖT YouTube-csatornájának adott interjúban beszélt erről. Nem tűr kuplerájt vagy belső hadakozást a kormányában. A Tisza Pártot szerinte komolyan kell venni, Magyar Péteréknek van egy komoly támogatottsága.

„Szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély, hogy értelmesen lehet beszélgetni” – jelentette ki Orbán Viktor az ÖT YouTube-csatornának adott interjúban.

A miniszterelnöktől évek óta eredménytelenül próbál interjút kérni a nem a Fidesz holdudvarához tartozó média – a legutóbbi ilyet 2007-ben, még ellenzékben adta az akkor még nem a NER égisze alatt működő Indexnek –, Orbán Viktor ezt a ma esti beszélgetést saját maga harangozta be a Facebook-oldalán. „Hont vs Orbán. A derbi ma este hétkor az ÖT YouTube-csatornáján” – írta a kormányfő, a címben szereplő vs. azonban a beszélgetés alapján túlzás, Orbán Viktor ugyanazt mondta, amit a Fidesz-közeli médiának is mondott volna.

A műsorvezető, Hont András először arról faggatta a miniszterelnököt, minek köszönheti a látogatást, miután eredetileg a miniszterelnök politikai igazgatóját, Orbán Balázst hívták meg, Orbán Viktor úgy válaszolt: – Szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély, hogy értelmesen lehet beszélgetni. A következő kérdésre, hogy ezt lehet-e úgy érteni, hogy független YouTube-csatornáknál is tiszteletét teszi-e majd a későbbiekben, például a Partizánnál. a miniszterelnök megismételte, amit mondott.

Amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy miként került Rogán Antal amerikai szankciós listára, és miért került le, Orbán Viktor azt mondta, azért mert az Egyesült Államokban hosszú éveken keresztül egy baloldali-liberális kormányzat volt számos követeléssel Magyarországgal szemben. – Ezek közül egyet sem hajtottunk végre, és amikor elvesztették a választást, bosszúból még belénk rúgtak egyet. Jöttek a republikánusok, és mondták, hogy ez nem fair – mesélte. Arra a felvetésre, hogy lesz-e ára annak, hogy a miniszter lekerült a szankciós listáról, érdemben nem válaszolt.

Lehetett tudni, hogyha a hozzám legközelebb álló embert akarják megtámadni a kormányban, akkor az két lehetőséget takar: Gulyás Gergelyt vagy Rogán Antalt

– mondta. Arra a kérdésre, vannak-e hatalmi harcok kormányban Orbán Viktor úgy válaszolt, a miniszterelnök személyisége meghatározza, hogy milyen egy kormány működési rendje. – Nálam rendetlenség nincs. Sokfajta hiba történhet, de egy dolog nem fordulhat elő, hogy kupleráj, fejetlenség, belső hadakozás vagy lökdösődés van, mert úgy nem lehet dolgozni. Megjegyezte, nem véletlen, ha visszatekintünk, a legkevesebb személycsere más kormányokkal összevetve Magyarországon.

Ezt követően arról kérdezték, hogyan értékeli a Trump-adminisztráció eddigi teljesítményét. „ Azért vannak meglepődve ma a nyugati politikai világban, mert jött egy elnök, aki azt csinálja, amit megígért, bennünket nem ért meglepetés. Az összes mostani villámlás és égdörgés sem váratlan a számunkra” – mondta Orbán. Arról is beszélt, hogy JD Vance alelnök szerinte esélyes arra, hogy egy nap ő vezesse az Egyesült Államokat, miután Trump már nem indulhat többször.

A vámháború és annak a német autóiparra, illetve a magyar gazdaságra gyakorolt hatása is szóba került. Jó lesz-e az nekünk, hogy Ön jóban van az amerikai elnökkel? – szegezte Hont a kérdést Orbánnak, mire a miniszterelnök azt felelte, hogy reményei szerint igen.

Ami a vámháborút illeti, ez egy olyan dolog, aminek ismerjük az elejét, és tudjuk a végét. Ami közben történik, az nem érdekes.

Pontosan tudjuk, hogy minden olyan országgal, amellyel kereskedelmi deficitje van, újra akarja tárgyalni a vámkérdéseket, javítva az Egyesült Államok pozícióit, és hazavinni azokat a beruházásokat, amelyeket ma az amerikaiak külföldön hajtanak végre. Sőt, olyan feltételeket akar, hogy a nem amerikaiak is inkább Amerikában ruházzanak be – fejtette ki a kormányfő.

Majd azzal folytatta, az lesz a vége, hogy kialakul egy protekcionista, nem globális, hanem inkább patrióta vámpolitikai rendszer, amely minden országgal eltérő kulcsokban állapodik meg. Az egyetlen kérdőjel számomra, hogy az ágazati vámokon túl elmennek-e odáig az amerikaiak, hogy cégek szintjén állapítanak meg vámtarifákat. Megjegyezte, a vámok majd hátrányt fognak jelenteni, de ezt ellensúlyozó egyéb gazdasági megállapodásokról tárgyalnak az amerikaiakkal, ennek fél év múlva lehet eredménye.

Trump megosztó, Európában heves reakciókat kiváltó, például Ukrajnával kapcsolatos kijelentéseihez csak annyit fűzött hozzá: – A Nyugat ezt a háborút elvesztette. Úgy látja, hogy Trump fogja ettől, pontosabban a Biden-kormányzat vereségétől megmenteni az Egyesült Államokat. Arra a kérdésre, hogy a célja és értelme annak a véleménynyilvánító szavazásnak, amelyet a kormány kezdeményezett Ukrajna ügyében, azt felelte: – Az EU vezetői bejelentették, hogy legkésőbb 2030-ig fel akarják venni Ukrajnát az EU-ba, ezt kell megakadályozni. A magyarok ezt most tudják megtenni, később már nem, erre adunk esélyt mindenkinek.

2022 márciusában, az orosz-ukrán háború kitörése után nem sokkal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még kiállt Ukrajna mielőbbi integrációja mellett, támogatta az ország EU-s csatlakozását. Noha az Orbán-kormány állítása szerint szívén viseli a kárpátaljai magyarok sorsát, álláspontjuk Ukrajna uniós csatlakozása ügyében mostanra teljesen megváltozott.

Amikor Hont erről megkérdezte Orbánt, a kormányfő azt mondta: – Akkor még a háborút meg lehetett volna akadályozni. Akkor még volt egy Ukrajna nevű ország, amely szuverén volt, ma nem az. Nem tudjuk, mekkora a területe, a népessége, nem tudja magát fenntartani, az amerikaiak és mi tartjuk fenn. Közben azt követeli tőlünk, az EU-tól Ukrajna, hogy hosszú évtizedekre vállaljunk kötelességet arra, hogy egy egymilliós ukrán hadsereget az európaiak pénzéből fogunk fönntartani. 2022, meg most, az két különböző helyzet. Akkor még a béke volt a döntő szempont, most pedig az ukrán bővítés döntő szempontja nem a béke, hanem a háború folytatása.

A Tisza Párt erről szavazott. Van egy párt, méghozzá egy komolyan vetendő párt, amelynek van egy komoly támogatottsága, és amelynek a hívei 58 százaléknyian azt mondták, hogy Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba.”

A Media1 december eleji cikke szerint, miután távozott az Átlátszó oknyomozó portáltól Hont András újságíró, Ceglédi Zoltán politikai elemzővel közösen médiavállalatot alapított Ötmédia néven, amely voltaképpen egy véleményközpontként funkcionál, és partnere az ÖT műsorait sugárzó ATV mellett az Index is.