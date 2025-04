Divatba jött a környezettudatosság, áremelés ide vagy oda, a táboroztatók rekordévet zárhatnak

Magyarország;rekord;áremelés;környezettudatosság;táboroztatás;

2025-04-25 19:25:00 CEST

Megjelentek a piacon az úgynevezett minimalista táborok is, amelyek egyre szélesebb rétegnek kínálnak nyári kikapcsolódást.

10-15 százalékkal drágultak idén a gyerekek számára tervezett nyári táborok. Így a napközis táborok 50-60 ezres átlagárban kínálnak programokat, míg az ottalvósak 90-100 ezer környékén mozognak – mondta lapunknak Tóth Béla, a Táborfigyelő oldal vezetője.

A drágulás ellenére úgy fest az idei rekord év lehet, mivel már most, tavasszal, a tavalyihoz képest 6-7 százalékkal többen kezdtek nyári tábort keresni a gyermekeiknek. Ennek oka, hogy a táboroztatók költségei nagyobb mértékben nőttek, mint amennyivel ők árat emeltek.

Míg 2023-ban 230 ezer gyermeket fizettek be a szüleik, 2024-ben 215 ezret. Ez annak is köszönhető, hogy a kormány tavalyi döntése alapján a nyári szünet rövidebb lett egy héttel, és az így kiesett napokat szétosztották az év közben kiadott szünetek közt. „Így már tavaly elindult egy új trend, a tavaszi táboroztatás, hiszen 10 napra már megéri 5 napos turnusokat indítani. Ráadásul a piac is alkalmazkodik, egyre nagyobb kínálattal készülnek erre az évszakra is” – magyarázta Tóth Béla.

Ami a nyári trendeket illet, jelenleg keresettek a fenntarthatósági és környezettudatossági témájú táborok, ezek mellett a technológiával, innovációval foglalkozók iránt is van kereslet. Tóth Béla szerint továbbra is népszerűek a sport-, katonai, és idegen nyelvi táborok is. – Sokat változtak a tematikák, a mostani kínálat 15-18 százaléka ahhoz igazodik, ami a gyerekeket aktuálisan foglalkoztatja.

Öt- hat évvel ezelőtt kinevettek volna, ha azt mondom, hogy létezik TikTok-ker vagy robotika tábor –

– mesélte lapunknak.

A tavalyi adatokból azt is kiderül, hogy valamennyivel népszerűbbek a napközis táborok (53%), mint az ottalvósak. Ennek oka, hogy többnyire kisebb gyermekek veszik nagyobb számban igénybe ezt a lehetőséget.

A legtöbben Budapesten és környékén táboroznak. A tavalyi adatok alapján sorrendben a legnépszerűbb táborcélpontok között van Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegye. Ugyanakkor a fentebb említett átlagár még így is sokaknak nehézséget jelenthet, épp ezért megjelentek a piacon az úgynevezett minimalista táborok. Ezek jelentősen olcsóbbak, akár 30-40 ezer forintért is elérhetők. Tóth Béla szerint ez úgy lehetséges, hogy olcsóbb programokat kínálnak, például állatkert-látogatás helyett sorversenyt rendeznek a gyerekeknek.

Egy rétegnek viszont még ez is drága mulatság, éppen ezért több önkormányzat maga is szervez táborokat, melynek általában csak étkezési, vagy nagyon minimális költsége van. Ezen felül többük támogatást is kínál, amely az egy főre jutó nettó havi jövedelemhez van kötve (többnyire a minimálbér alatti jövedelem a feltétel). Összege általában gyerekenként maximum 30 ezer forint körül mozog.

De működnek az államilag támogatott, jó részt egyházi kézben lévő Erzsébet-táborok, amelyekben 2012 óta 1,4 millióan vettek részt. A táborosok egy része különösen nehéz körülmények között, esetleg valamilyen fogyatékkal, tartós betegséggel él. Egyénileg ezekbe a táborokba nem lehet jelentkezni, kizárólag köznevelési intézmények, gyermekcsoportokkal tehetik meg. Ami pedig az iskolákat illeti, ott már csak akkor lehet nyári tábort szervezni, ha a tankerület engedélyt ad, és a szülők maguk finanszírozzák. Totyik Tamás a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint a pedagógusok gyakran vállalnak munkát akár az Erzsébet-táborokban, akár a magánszolgáltatóknál is.

– A piaci szektor megfizeti őket, azonban vannak olyan állami finanszírozású táborok, ahol megalázó, napi 10 ezres béreket fizetnek. Olyan is előfordult, hogy CBA-utalványokat kaptak, ami nevetséges, mert több megyében egyáltalán nincs vagy csak egy-egy CBA van

– mondta a PSZ elnöke lapunknak.