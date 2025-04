Korányi Dávid harcot hirdetett Orbán Viktor rezsimje, a dezinformáció, az elnyomás és a félelem ellen

harc;demokrácia;ellenállás;Orbán-rezsim;Action for Democracy;Korányi Dávid;

2025-04-24 16:10:00 CEST

Azt kéri, hogy az Európai Bizottság a blokkolt uniós forrásokat csoportosítsa át a magyarországi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez és a független médiához.

Félmegoldások és figyelmeztetések helyett az Európai Bizottságnak azonnal kötelezettségszegési eljárást kell indítania az Orbán-kormány új törvényei miatt – szólított fel a Politico európai kiadásának írt csütörtöki véleménycikkében Korányi Dávid, az Action for Democracy (A4D) elnöke.

Az amerikai civil szervezet vezetője azután lépett a nyilvánosság elé, hogy az Országgyűlés – ahogy kiemelte, a Fidesz – a múlt héten fogadta el azt a törvényjavaslatot , amely lehetővé tenné a kabinet számára, hogy a kettős állampolgárok – különösen az EU-n kívüli vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állampolgárai – ideiglenesen megvonja a magyar útlevelét, ha úgy ítélik meg, hogy „idegen hatalmak érdekében” jártak el és „aláásták” Magyarország szuverenitását.

„Soha nem gondoltam volna, hogy meglátom azt a napot, amikor Magyarország – szülőföldem – állampolgárságom felfüggesztésével fenyeget a demokrácia védelmében. Ennek a törvényjavaslatnak a céljai világosak, mint a nap. Ez nem a nemzetbiztonságról szól; az ellenvélemény elhallgattatásáról van szó. Arról van szó, hogy megcélozza a civil társadalmat, újságírókat és aktivistákat – mind Magyarországon, mind a diaszpórában –, akik nem hajlandók megegyezni Orbán Viktor miniszterelnökkel. Sok ilyen támadás áldozata voltam már. A nevem és szervezetem, az Action for Democracy évek óta a magyar kormány propagandagépezetének kellékei” – fogalmazott. Hozzátette: „A kormány illegális megfigyelést rendelt el, titokban videókat és fényképeket készítettek rólam és a családomról a New York-i lakásunk előtt. A kormánypárti lapokban alaptalan vádakat közölt. Nőgyűlölő támadásokat indított a feleségem ellen.”

A korábban Karácsony Gergely főtanácsadójaként is tevékenykedő Korányi Dávid – Mihalik Enikő szupermodell férje – azt is felrótta az Orbán-kormányak, hogy utasította a magyar titkosszolgálatokat, valamint az orwellinek nevezhető Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amely Vlagyimir Putyin orosz elnök elnyomó állami gépezetére épült testület, hogy vizsgálják ki az általa vezetett civil szervezetet úgymond nemzetbiztonsági okokból. Szerinte azt akarják, hogy a törvényes hatalom teljesen kitörölje a hozzám hasonló embereket a nemzet lelkéből és testéből, ahogy történt ez korábban Oroszországban, Kínában és Iránban. Felvetette még az alaptörvény 15. módosítását, a Pride betiltását lehetővé tévő gyülekezési törvény módosítását, az ellenzék elhallgattatását az arcfelismerő technológiák alkalmazhatóságát is, és Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) is.

Korányi Dávid aggódik, hogy a 2026 áprilisára tervezett magyarországi parlamenti választásra Orbán Viktor a „keringő pletykák” szerint megpróbálhatja bebörtönözni az őt immár megelőző ellenfelét, Magyar Pétert, vagy éppen megakadályozná abban, hogy induljon a választáson. Szerinte az Európai Bizottságnak félmegoldások és figyelmeztetések helyett haladéktalanul kötelezettségszegési eljárást kell indítania az új törvények kapcsán, mivel azok egyértelműen ellentmondanak az EU-szerződéseknek. – A blokk a felfüggesztett forrásokat is, amennyire csak tudja, a magyar önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez és független médiához irányítsa a meglévő feltételrendszer frissítésével – szólított fel az A4D elnöke, aki kijelentette: „Továbbra is támogatjuk a civil társadalmat Magyarországon és más harctéri országokban, amelyek a szabadságért és az igazságosságért küzdenek szerte a világon. Mozgósítani fogjuk a diaszpóra közösségeit. Harcolni fogunk a dezinformáció, az elnyomás és a félelem ellen, mert a demokrácia nem csak egy rendszer, hanem egy ígéret.”