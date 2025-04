Iskolahalasztás: 23 ezer hatéves maradhat óvodában

oktatás;Magyarország;Oktatási Hivatal;engedély;kérelem;iskolahalasztás;

2025-04-25 05:45:00 CEST

Még mindig több ezer gyermek kerülhet be éretlenül az iskolába.

Idén összesen 23 030 esetben engedélyezte az Oktatási Hivatal (OH) hatéves, óvodás gyermekek számára, hogy elhalaszthassák a tankötelezettségük megkezdésének időpontját és egy évet még óvodában maradhassanak - tudtuk meg azokból az adatokból, amelyeket az OH a Népszava kérésére közölt.

A hivatal korábban úgy tájékoztatta lapunkat, idén összesen 24 124 kérelem érkezett az iskolahalasztás ügyében, vagyis 1094 kérelmet elutasítottak. Az OH erre vonatkozó kérdésünkre azt írta, a kérelmeket abban az esetben utasították el, amikor “az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet”.

Az Orbán-kormány 2020. január 1-jei hatállyal változtatott a hatéves kortól kötelező iskolakezdés, valamint az iskolaérettség megállapításának szabályain: addig az óvodapedagógusok és a szülők is dönthettek arról, hogy egy hatéves kisgyermek érett-e az iskolára, vagy jobb lenne számára, ha egy évet még óvodában maradna. Azóta viszont csak az OH-nál lehet kérelmezni az iskolahalasztást, amiről - több esetben a pedagógiai szakszolgálatok bevonásával - a hivatal dönt. Az OH tájékoztatása szerint idén 15 916 kérelem esetében vontak be szakértői bizottságokat.

A kabinet szerint a szigorításra azért volt szükség, mert úgy látták, sokan visszaéltek rendszerrel és indokolatlanul tartották vissza a gyerekeket az iskolától. A változtatások előtt évente mintegy 30 ezer gyermek iskolakezdésének halasztásáról született döntés, 2021-ben viszont már csak 16,4 ezer kérelem érkezett az OH-hoz, amiben az is szerepet játszhatott, hogy sok szülő még nem látta át az új eljárási szabályokat, például nem tudták, pontosan milyen dokumentumokat kell beszerezni. A következő évre már 21,3 ezerre, 2023-ban 22,7 ezerre, 2024-ben 23,3 ezerre, idén pedig 24,1 ezerre nőtt a kérelmek száma, amelyek nagy többségét az OH el is fogadta.

Ennek ellenére még mindig több ezer gyermek kerülhet be éretlenül az iskolába, amit az is alátámaszt, hogy évek óta az elsős általános iskolások körében a legmagasabb az évismétlők aránya: 2022-ben 4,6 százalék, 2023-ban 5,2 százalék, 2024-ben pedig 4,5 százalék volt, utóbbi mintegy 4300 gyermeket jelent. Emellett az SNI-s, vagyis a sajátos nevelési igényű gyerekek száma is folyamatosan emelkedik, az általános iskolákban az idei tanévben meghaladja a 65 ezret. Az esetek 69 százalékában az SNI oka a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavar, vagyis olyan problémák, amelyek nagy eséllyel alakulnak ki, ha egy gyermek éretlenül kerül be az iskolába.