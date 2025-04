Lehet, hogy a KSH-nál kellene tankolni, sokkal jobb üzemanyagárai vannak, mint a független fuvarozói adatbázisnak

KSH;Magyarország;benzin;gázolaj;üzemanyagár;

2025-04-25 13:00:00 CEST

Április közepén eddig soha nem látott mértékben, 30 forinttal számított olcsóbbnak a magyarországi benzin a környező államok átlagánál – számítható ki az amúgy havi összesítéseket közlő KSH hetente frissített háttér-adatsorából.

Az érték ráadásul szintén rekordmértékben, húsz forinttal tér el az állami megfontolásokat nélkülöző Cargopedia nevű fuvarozói adatbázis 10 forintos árelőny-értékétől. A gázolaj esetében az állami és a független adatbázis közötti második heti különbség már 22 forint: míg a KSH szerint a második héten a hazai kutak 26 forinttal mérték kevesebbért a dízelt, a Cargopediánál csak 4 forint előny mutatkozik.

A furcsa jelenség láttán visszamenőleg is áttekintettük a központi és a független magánadatbázis közötti különbségeket. Mint emlékezetes, az Orbán-kormány több körben elővezetett "beavatkozási" fenyegetései után tavaly év közepére az adatok tanúsága szerint a hazai kútláncok tarifáik átlagát lehúzták az (Ukrajnán kívüli) szomszédos államok középértéke alá. Az – először heti, majd az iparág kérésére havi - különbség kiszámításával a KSH-t bízták meg, amely ehhez egyszerűen átveszi az EU heti frissítésű tagállami, Szerbia esetében pedig a GlobalPetrolPrices tarifaadatait. Bár ez így támadhatatlan, az uniós nyilvántartáshoz hetente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szolgáltat az EU-nak hazai benzin- és gázolajadatot. Ennek pedig pontos kiszámítási módszertana titok, amiként az is bizonyos, hogy ez az eljárás tagállamonként különbözik. Mindenesetre a KSH-kimutatás szerint tavaly július óta a hazai díjak alacsonyabbak a környező átlagnál, vagy legfeljebb megegyeznek az értékek; ráadásul mintha a magyar előny mértéke is nőne.

Vizsgálódásaink során a KSH-ból és a Cargopediából számítható különbség-értékek között perdöntő különbségekre nem bukkantunk. Amikor tehát a KSH (a magyar adat tekintetében maga mögött tudva a MEKH-et) a környező államokénál alacsonyabb havi átlagdíjakról tudósít, javarészt a Cargopedia sem tükrözi ennek szöges ellentétét. Bár heti szinten már több eltérő előjelre bukkanhatunk, a havi átlagolás ezt a különbséget elsimítja. Az is megállapítható viszont, hogy az állami adatbázis a függetlenhez képest a környező államokénál jellemzően alacsonyabb magyar tarifákat mér. Bár ez még magyarázható lehet az eltérő mérési módszertannal, azt is tapasztaltuk, hogy az idő előrehaladtával a KSH (illetve rajta keresztül a MEKH) egyre gyakrabban mutat a Cargopediánál alacsonyabb belföldi árakat. Amióta kiemelten fontos a hazai és a szomszédos üzemanyagárak különbsége, mintha az állami mérések egyre gyakrabban „hazabeszélnének”. Mindazonáltal megjegyzendő: az ívek nem bizonyítanak egyértelmű módszertani váltást, azok hullámoznak és a két üzemanyagfajta esetében is eltérnek; bár az elmúlt két és negyed év távlatában a folyamat látványos, az még így is magyarázható egy fajta sajátos véletlennel.

Bár a kútláncok képviseletei sem ismerik el, hogy a hazai üzemanyagár-átlagok a kormányzati fenyegetés miatt csúsztak a környező államok átlaga alá, a számok mást tükröznek. A 2022-es árstopból „felszabadulva” 2023 elején a szomszédokhoz viszonyított hazai felár még a 60 forintot is meghaladta. Ekkor még, kevés kivételtől eltekintve, a KSH nagyobb többletet mért a Cargopediánál. Talán csak véletlen, de a két benzinadatsor közötti viszony érdemben pont Orbán Viktor 2023 szeptemberi, „üzemanyagkereskedők” elleni első emlékezetes kirohanása után fordult meg: ekkortól már a KSH mutatott ki szerényebb hazai benzinártöbbletet. Ez eltartott egész 2024. májusáig, amikor, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újabb „berendelései” után, a KSH már hazai árelőnyt mért. Bár ezzel egy időben a Cargopedia még hazai többletre utalt, azóta, egy tavaly szeptemberi, 2 forintos kivételt, illetve egy decemberi és egy idén februári egyenlőséget leszámítva, már a fuvarozói oldal is magasabb szomszéd-átlagot mér. Bár a dízel jóval zaklatottabb heti és havi különbség-grafikonja inkább 2023 és 2025 elején, illetve 2024 tavaszán és őszén mutat kedvezőbb KSH-adatokat, a negyedéves átlagolás szintén megerősíti ennek sűrűsödését.