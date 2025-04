Donald Trump importvámjai miatt csökkent az üzemanyagok ára, de a tovagyűrűző hatások miatt végül mégis rosszul járhatunk

üzemanyag;benzin;gázolás;benzinár;üzemanyagár;gázolajár;

2025-04-09 12:37:00 CEST

Hétfőn 63 dollárig csökkent a magyar üzemanyagárakat is befolyásoló, Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára. Ez szinte napra pontosan négyéves mélypont: a kereskedés 2021. április közepén állt utoljára ennél lejjebb.

A néhány nap alatt 15 százalékot eső olajár mögött leginkább a Donald Trump által bevezetett amerikai importvámok állnak – értett egyet lapunk megkeresésére Grád Ottó, a nagy hazai láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára és Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője is. Ennek az az oka, hogy az importvámok csökkentik a nagy amerikai beszállítók – például Kína – termékei iránti keresletet, az elemzők visszaeső gyártásra számítanak, ami az olajigényt is mérsékli. Ráadásul a kereslet esése a nemzetközi áruszállítást is visszaveti, ami szintén apasztja az üzemanyagfogyasztást – tette hozzá Grád Ottó. A Nemzetközi Energiaügynökség egyébként már Trump lépései előtt a világszintű olajkereslet szűkülését vetítette előre – hívta fel a figyelmet Pletser Tamás.

A vámkivetés olajárcsökkentő hatását fokozta, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és együttműködő államai – például Oroszország, együtt: OPEC+ – a múlt héten, korábbi ígéretükhöz híven, eldöntötték, hogy májustól napi 411 ezer hordóval mérséklik 2023-as, napi 2,2 millió hordós termeléscsökkentési vállalásukat, ennyivel növelve tehát a kínálatot – emelték ki. Az ok a tagállamok pénzigénye: Szaúd-Arábia a kitermelésfokozó döntés mellett csökkentette saját külön olajfelárát is – emelte ki az Erste elemzője.

Az olajárzuhanás begyűrűzéseként múlt hét szombaton 2 és 3, e hét kedden pedig 5 és 6 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj hazai bruttó nagykereskedelmi ára – hangsúlyozta Grád Ottó. Így a benzin ára a legtöbb töltőállomáson újfent 600 forint alá kerülhet - tette hozzá.

Ama felvetésünket, hogy Trump lépései ezek szerint kedvezőek a magyar autósok számára, a MÁSZ-főtitkár annyiban árnyalta, hogy az új vámok hosszú távon a többi termék árát közlekedési megtakarításainknál jóval nagyobb mértékben emelhetik. Ráadásul az amerikai elnök egy másik kezdeményezése nyomán republikánus és demokrata szenátorok a többek között orosz olajat vásárló államok összes Amerikába szánt áruját 500 százalékos vámmal sújtanák, ha az adott ország nem vált más forrásra. Az pedig, ha a Mol emiatt netán máshonnan, drágább nyersanyag beszerzésére kényszerülne, óhatatlanul némi többletáremeléshez és a hazai üzemanyagok versenyképesség-romlásához vezetne – vázolta a főtitkár.

A közeljövőre nézve a két szakértő inkább folytatódó üzemanyagárcsökkenésre lát esélyt. Bár az amerikai vámintézkedések tovagyűrűző hatásai kiszámíthatatlanok, a jelenleg igencsak felbolydult termék- és pénzpiacok megnyugvásáig, avagy más, váratlan eseményig a MÁSZ-főtitkár inkább a nyersolajár további mérséklődésére számít. Mindemellett a 95-ös és a dízel ára is kiegyenlítődhet. Az Erste elemzője szintén az események szokásosnál is kiszámíthatatlanabb alakulására figyelmeztetett. Mindazonáltal a jelenleg ismert folyamatok alapján Pletser Tamás az elkövetkező hetek során a hazai töltőállomásokon akár további, literenként 10-20 forintos üzemanyagárcsökkenést is elképzelhetőnek tart.

Eltérő nagy- és kiskereskedelmi lépések A Holtankoljak.hu előrejelzése alapján a jelenlegi benzin- és gázolajátlagár 602 és 611 forintra becsülhető. Ezek alig térnek el az árstop 2022. december 6-i eltörlése óta eltelt, árszempontból ritka "eseménytelen" évek általunk számolt 609 és 623 forintos átlagaitól. A tarifaösszehasonlító oldal alapján végzett számításaink szerint az elmúlt hetek tényleges kútárváltozásai szinte soha nem látott sűrűségben és mértékben tértek el a bejelentett nagykereskedelmi lépésektől. Bár e különbségeket a láncok néhány nap alatt igyekeztek visszadolgozni, a benzin esetében január óta alapvetően árréscsökkenés, míg a gázolajnál némi -emelkedés, összességében pedig leginkább fokozódó árazási idegesség mutatkozik.

A Mol-finomítók jövő év végére elkészülnek A Mol célja, hogy 2026 végére elérje a teljes rugalmasságot a kőolajbeszerzések és a finomítói eljárások terén - közölték lapunk megkeresésére a csoportnál. Minél több forrásból és útvonalon kerül kőolaj a térségbe, annál többet tehetünk az ellátás biztonságáért - fűzték hozzá. A Mol már a háború kitörése előtt 170 millió dollárt fordított az Adria-vezetékre és kapcsolódó beruházásokra. A teljes technológiai rugalmasság elérése további 500 millió dolláros beruházást igényel - szögezték le. Bár az olajcsoport tavaly óta különböző szövegösszefüggésekben már elhintette a jövő évi célszámot, illetve több, kapcsolódó kérdésünkre most sem válaszoltak, alighanem ez az első, cégszerű, világos és a sajtónak szánt elköteleződésük eme rendkívül feszült, politikailag igen érzékeny kérdésben. (A céldátum még a most közzétett éves jelentésüknek is csak a 86. oldalán kapott helyt.) Bár mérnökök már a vita 2022-es, brüsszeli kirobbantásakor figyelmeztettek, hogy, ha nyereségcsökkenés árán is, de a cég mindkét, orosz olajra "beállított" finomítója, tehát a százhalombattai és a pozsonyi is alkalmas más fajták feldolgozására, Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató ekkor a szükséges átalakításokra 2-4 éves idő- és 5-700 millió dolláros költségigényt jelentett be. A pozsonyi átállás azóta is zajlik, amit egy, a szlovákiai egységre szabott uniós kötelezvény is sürget. Bár a százhalombattai folyamatok kevéssé követhetők, 2026-ban itt is óhatatlanul letelik a 4. év.

